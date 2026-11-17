La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció hoy que China brindará apoyo al Perú por 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño.

El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial de X, tras sostener una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, en la ciudad de Shenzhen, en el marco de las actividades por la cumbre APEC 2026.

“Agradezco al presidente de China, Xi Jinping, por su invitación y cordial recibimiento y, especialmente, por el valioso apoyo de 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, que contribuirá a nuestros esfuerzos frente al fenómeno El Niño”, expresó la mandataria.

Agradezco al presidente de China, Xi Jinping, por su invitación y cordial recibimiento y, especialmente, por el valioso apoyo de 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, que contribuirá a nuestros esfuerzos frente al fenómeno El Niño. Nuestra reunión permite fortalecer la relación entre el Perú y China, ampliar la cooperación en tecnología e infraestructura, abrir nuevos mercados y promover inversiones en un entorno de estabilidad que generen más oportunidades para los peruanos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 17, 2026

Keiko Fujimori busca fortalecer las relaciones entre Perú y China

La jefa de Estado destacó que el encuentro con Xi Jinping permitirá fortalecer las relaciones bilaterales, ampliar la cooperación en tecnología e infraestructura, así como abrir nuevos mercados y promover inversiones.

Asimismo, resaltó la importancia de generar condiciones de estabilidad que permitan impulsar nuevas oportunidades para los peruanos.

Hasta el momento, no se han precisado los plazos de entrega de la maquinaria ni la distribución de los recursos anunciados.

Lee aquí: Jeanette Alonzo afirma que está preparada para asumir la Alcaldía de Lima si el JNE le entrega la credencial

Keiko Fujimori participará en la cumbre APEC 2026

La reunión entre ambos mandatarios forma parte de la agenda oficial que cumple Fujimori en China y Japón, del 15 al 21 de noviembre.

La presidenta participará en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrollará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen.

Posteriormente, viajará a Japón, donde tiene previsto reunirse con la primera ministra de ese país, Sanae Takaichi.