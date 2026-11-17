El papa León XIV dejó ayer el territorio peruano y partió a Roma (Italia) para retornar a sus funciones, lo hizo luego de que el Perú, su casa, lo albergara durante seis días como parte de su visita apostólica.

El sumo pontífice recorrió Lima, Cajamarca, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Su última actividad religiosa fue una gran misa en la Base Aérea de Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, espacio en el que reafirmó su amor por el Perú: “Asegurarles que los llevaré siempre conmigo. El pueblo peruano también es mi pueblo”.

La celebración eucarística contó con la presencia de más de 1.2 millones de fieles que soportaron altas temperaturas para estar cerca del Santo Padre.

El alcalde del Callao, César Pérez, entregó las llaves de la ciudad al papa León XIV durante su último día de visita al Perú. (Foto: GEC)

RECORRIDO

A las 10:11 a.m. de ayer, el sumo pontífice llegó a la Base Aérea en Las Palmas en el papamóvil.

En el vehículo lo acompañaban su secretario personal, el sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna Inga, así como el arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio.

Detrás de ellos, personal de seguridad lo resguardaba.

Durante casi media hora, el Santo Padre recorrió los más de 30 bloques en Las Palmas para saludar y bendecir a todos los fieles presentes.

Más de un millón de almas en el lugar tenían polos y gorros alusivos, banderas amarillas, carteles, rosarios y otros elementos religiosos para ser bendecidos.

Mientras hacía su recorrido, sonaba de fondo la canción oficial por la visita del papa León XIV, “León, hermano del camino”.

Al iniciar el rito religioso, su santidad recordó que Santo Toribio de Mogrovejo partió hacia nuestro país para anunciar, con su propia vida, el evangelio.

“Jesús resucitado está hoy aquí con nosotros conforme a su promesa. ´Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos´, es la promesa que hizo a sus discípulos antes de ascender al Padre y nosotros lo hemos experiemnado en estos días. Gracias por su hospitalidad”, dijo un emocionado papa León XIV.

El papa León XIV hizo su habitual recorrido en el papamóvil. (Foto: Presidencia)

MENSAJE

Durante su mensaje, el sumo pontífice se refirió a la multitud presente.

“Reunidos así tan numerosos, ustedes han sido testimonio de que el Señor vive permanentemente en su Iglesia y la reúne. Que este testimonio siga dando frutos en todo el Perú”, aseguró.

Gran parte de su discurso se concentró en el legado que dejó el sacerdote Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima.

“Santo Toribio se preocupó por los últimos. Llevó los reclamos de la población indígena al rey”, recordó.

Además, dio un emotivo mensaje para reafirmar su amor por el Perú.

“Al final de mi visita apostólica, yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad. Asegurarles que los llevaré siempre conmigo, el pueblo peruano también es mi pueblo”, dijo.

“Donde quiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podremos vivir la relación fundamental que nos permita reflejar la imagen divina de cada ser humano”, agregó.

Además de Santo Toribio de Mogravejo, recordó a Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres.

“Redescubramos con gratitud el regalo de ser Iglesia de Jesúcristo. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos”, manifestó.

El sumo pontífice dijo que si bien su viaje termina, “pero el tiempo de la misión continúa”.

Luego de celebrar la eucaristía, se hicieron cánticos de alabanza.

El papa León XIV estaba visiblemente emocionado.

Más de un millón de fieles soportaron altas temperaturas para escuchar la santa misa. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

DESPEDIDA

En su última intervención, el pontífice dijo no tener palabras para expresar su profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que derramó en estos días vividos.

“¡Gracias Perú! Agradezco a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores y voluntarios, así como a las numerosas personas y comunidades que hicieron posible este viaje apostólico. Gracias a quienes particularmente participaron en los encuentros a través de los medios de comunicación, en las llanuras, en la montaña y amazonía en todo el Perú”, afirmó.

Asimismo, dijo que se llevará el recuerdo de los niños que saludó, la alegríade los jóvenes, la calidez de la familia y la ternura de los abuelitos.

“Me he sentido como en casa y me ha recordado que la Iglesia es de verdad una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí un poquito más a servir como sucesor de Pedro”, manifestó.

También dijo que su visita al Perú fortaleció su pasión por la misión hasta los confines del mundo.

“He venido a anunciarles de Cristo y me llevo como testimonio la devoción que siempre admiré de ustedes. Que Dios te bendiga mi Perú y que María te cubra con su manto”, dijo como último mensaje antes de partir al Grupo Aéreo N° 8.