El diputado de Renovación Popular, José Baella, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por definir los criterios sobre la sucesión en la alcaldía de Lima después de que Rafael López Aliaga participara en la contienda electoral. En declaraciones a Canal N, el parlamentario defendió la denuncia constitucional presentada por su agrupación contra el presidente del organismo, Roberto Burneo.

Foto: Gob.pe

Baella consideró que la interpretación aplicada por el titular del JNE afectó la voluntad de los electores limeños. “El hecho de que él haya utilizado una interpretación para después tomar una decisión, yo creo que es grave. Se está jugando contra la voluntad de más de un millón y medio de limeños”, declaró.

El legislador también cuestionó que las reglas se establecieran después de la participación de López Aliaga en las elecciones. “Yo no puedo dejar que esto se dilate e interpretar a mi manera para después venir, después del partido, decir: ‘Ya, ¿sabes qué? Las reglas son diferentes’”, manifestó.

#EnVivo | José Baella, diputado de Renovación Popular, sobre el presidente del JNE, Roberto Burneo: El hecho de que él haya utilizado una interpretación para después tomar una decisión es grave porque se está jugando contra la voluntad de más de un millón y medio de limeños. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/UoNH9JIQF1 — Canal N (@canalN_) November 17, 2026

La denuncia constitucional contra Roberto Burneo solicita su inhabilitación por 10 años y señala presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad. Según explicó Baella, el documento pasará a las comisiones correspondientes del Congreso, donde será debatido y sometido a votación para determinar si continúa su trámite hacia el pleno.

Por otro lado, el diputado indicó que Renovación Popular presentó un pedido de reconsideración para que el JNE revise su decisión y adelantó que la agrupación continuará utilizando los mecanismos legales disponibles. Asimismo, consideró necesario impulsar una reforma del sistema electoral para evitar que se repitan situaciones similares.

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Baella también reconoció que su partido contempla un escenario alternativo en el que Jeanette Alonzo reciba las credenciales y asuma la alcaldía de Lima, en caso de que el organismo electoral mantenga su postura. “Se tiene que respetar”, afirmó sobre esa posibilidad.

La controversia se originó luego de que el JNE estableciera que los alcaldes que ejercieron el cargo durante el periodo anterior y postularon como primeros regidores no pueden volver a asumir la alcaldía mediante mecanismos de sucesión. Este criterio alcanza a Rafael López Aliaga, quien participó en las elecciones municipales como primer regidor de Renovación Popular.