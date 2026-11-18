Durante la audiencia pública en el Vaticano, el papa León XIV hizo un balance de su reciente viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. En particular, recordó con especial afecto su retorno a Chiclayo, ciudad donde desempeñó su labor pastoral como obispo durante ocho años.

“ En Chiclayo, en particular, me sentí en casa. Volví a encontrar la fe sencilla y genuina animada por la piedad popular; sentí el abrazo de las poblaciones campesinas de la Cordillera ”, remarcó durante su discurso, pronunciado en italiano.

“ Pude volver a ver a personas que han dejado una huella profunda en mi vida. Mi corazón estaba lleno de gratitud por poder estar en medio de esas comunidades y confirmarles en la fe y en la esperanza ”, agregó.

Asimismo, el sumo pontífice explicó que su permanencia en Perú se extendió más que en Uruguay y Argentina debido a que siente “una deuda particular de reconocimiento” con nuestro país.

Además, destacó la importancia de figuras religiosas vinculadas al Perú, como Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, San Martín de Porres y San Juan Macías.

El papa León XIV ofreció estas declaraciones durante la audiencia pública celebrada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, un día después de su retorno a la Santa Sede, tras concluir su extenso viaje apostólico por Sudamérica.

Cabe mencionar que el Santo Padre dedicó su audiencia general a recordar su reciente gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú. Durante su intervención, agradeció la acogida recibida en los tres países y manifestó su deseo de que sus pueblos vivan en un ambiente de paz, justicia y fraternidad.

“Renuevo mi gratitud a los obispos y a las autoridades civiles de los países que he visitado, a los sacerdotes, a los religiosos y a todos los fieles que han participado en presencia o espiritualmente. El Señor, que me ha donado esta gran gracia, bendiga siempre a esos pueblos y les guíe en el camino de la paz en la justicia y en la fraternidad”, sostuvo.

“ Perú es el país en el que viví muchos años, como misionero y después como obispo. Argentina es la patria del papa Francisco, y yo deseaba visitarla, para encontrar a ese pueblo que él tanto amó. Uruguay es una nación donde los católicos viven una condición de minoría, y es significativo que mi itinerario empezara precisamente desde ahí ”, añadió.