El papa León XIV reveló detalles sobre el diagnóstico de cáncer de pulmón y la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 13 de octubre, apenas unas semanas antes de iniciar su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú.

Durante una conferencia de prensa a bordo del avión papal, en su retorno a Roma desde Lima, el sumo pontífice aseguró que su recuperación avanza favorablemente, aunque reconoció que todavía no se encuentra plenamente recuperado.

“No estoy al 100%, pero estoy bastante bien. Y pues la resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado. Y pues gracias a Dios”, afirmó.

Papa León XIV revela que no presentó síntomas de cáncer de pulmón

El Santo Padre explicó que el tumor en su pulmón derecho fue detectado durante los controles médicos que se realiza anualmente, pese a que no experimentaba molestias ni síntomas asociados a la enfermedad.

“La primera noticia era una sorpresa. No había ningún síntoma, me sentía bien”, relató el pontífice.

Según explicó, los especialistas detectaron inicialmente una sombra en el pulmón y, tras realizarle una biopsia, confirmaron la presencia de un tumor.

León XIV aseguró que recibió el diagnóstico con serenidad y decidió someterse a una intervención quirúrgica sin postergar sus planes de viajar a Sudamérica.

Papa León XIV asegura que no necesita otro tratamiento

El líder de la Iglesia católica también informó que, de acuerdo con la evaluación médica, el tumor se encontraba localizado en la zona del pulmón que fue extirpada, por lo que no requiere un tratamiento adicional.

“El tumor estaba totalmente contenido. No hay necesidad de otro tratamiento en cuanto a aquello”, manifestó.

A raíz de su experiencia, el pontífice exhortó a la población a realizarse controles médicos periódicos y destacó la importancia de la prevención y la detección temprana de enfermedades.

¿El papa León XIV firmó una carta de renuncia?

Durante el encuentro con los periodistas, el Santo Padre también fue consultado sobre la posibilidad de haber firmado una carta de renuncia anticipada en caso de quedar incapacitado para ejercer sus funciones.

Al respecto, León XIV descartó por ahora adoptar esta medida y recordó que el derecho canónico contempla disposiciones relacionadas con estas situaciones.

Asimismo, confirmó que mantendrá las disposiciones del documento Traditionis custodes, promulgado por su antecesor, el papa Francisco, sobre la celebración de la misa tradicional en latín.

Papa León XIV se pronuncia sobre la ordenación de sacerdotes casados

El pontífice también abordó la posibilidad de ordenar sacerdotes a hombres casados, una propuesta planteada durante el Sínodo de la Amazonía ante la escasez de religiosos en determinadas zonas.

Si bien no descartó que el tema pueda continuar siendo evaluado, advirtió que esta alternativa no cuenta con una aceptación universal dentro de la Iglesia católica.

“Primero promover la unidad y la comunión entre nosotros como miembros de la Iglesia”, señaló.

Por otro lado, informó que el Vaticano estudia la posibilidad de establecer un marco jurídico que permita abordar los casos de abuso espiritual dentro de la institución.

León XIV: “Mi fe ha sido muy transformada en el Perú”

Al ser consultado sobre sus raíces estadounidenses, el pontífice reconoció la influencia que tuvo su país natal en su formación personal, aunque también destacó el impacto de su experiencia misionera en territorio peruano.

Respecto a sus próximos viajes internacionales, confirmó su participación en la Jornada Mundial de la Juventud de 2027, en Corea del Sur, y expresó su intención de visitar México, sin precisar una fecha.

Finalmente, León XIV resumió su gira por Uruguay, Argentina y Perú con la expresión Magnifica humanitas, al destacar la experiencia de encuentro con los pueblos sudamericanos.