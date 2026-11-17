El papa León XIV pidió dejar atrás las divisiones y los conflictos, y abogó por una mayor capacidad de diálogo y reconciliación durante su regreso a Roma, tras culminar su gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú.

Durante una rueda de prensa a bordo del avión papal, el sumo pontífice también destacó las muestras de cariño que recibió de los fieles peruanos y brindó detalles sobre su estado de salud tras someterse a una operación por un cáncer de pulmón.

“Me gustaría ver una mayor capacidad de diálogo, de tender puentes, de reconciliación. Menos polémicas, menos guerra, menos división”, expresó el Santo Padre al ser consultado sobre las recientes elecciones legislativas en Estados Unidos.

Papa León XIV destaca el cariño de los peruanos y recuerda incidente con rosario

Durante el vuelo de regreso desde Lima hacia Roma, el líder de la Iglesia católica recordó las muestras de afecto que recibió en el Perú, país del que también posee la nacionalidad y donde desarrolló parte de su labor misionera.

Asimismo, bromeó sobre el incidente ocurrido durante su última misa en la capital peruana, cuando un rosario lanzado por un fiel impactó en su ojo.

“El cariño de los peruanos, incluso de la persona que con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario, pues son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo, pero que marcan la vida de uno”, manifestó.

León XIV asegura que su mensaje no es político

El pontífice también se refirió a los mensajes de justicia social que brindó durante su recorrido por América Latina, centrados en la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.

En ese sentido, descartó que sus declaraciones tuvieran una orientación política y se refirió a la conversación que sostuvo con el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre la necesidad de prestar mayor atención a las personas con menos recursos.

“El mensaje que quiero llevar no es político”, sostuvo.

Además, León XIV hizo un llamado a fortalecer la unidad dentro de la Iglesia católica y destacó la importancia de promover la reconciliación entre sus integrantes.

Papa León XIV revela detalles sobre su estado de salud

El Santo Padre también habló sobre su recuperación tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido semanas atrás debido a un cáncer de pulmón.

Según explicó, los médicos determinaron que el tumor se encontraba localizado en la zona que fue extirpada y que no sería necesario un tratamiento adicional.

“Ha ido muy bien la parte del pulmón que han extirpado. Dijeron que el tumor estaba totalmente contenido, se había limitado a esa zona”, señaló.

Al ser consultado sobre la posibilidad de haber firmado una carta de renuncia antes de la operación, el pontífice indicó que, por el momento, no considera necesario adoptar dicha medida.