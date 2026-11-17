El viaje del papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú ha dejado cifras impactantes: en once días, del 6 al 16 de noviembre, el pontífice recorrió unos 31.000 kilómetros en avión, en total catorce vuelos, visitó diez ciudades y localidades y salieron a las calles más de trece millones de personas.

Un viaje exigente con una agenda repleta, cerca de cuarenta discursos, y momentos para recordar en los anales de los viajes papales.

Estos son diez de los momentos más destacados de la visita de Robert Prevost por tres países suramericanos:

1. Los “balconazos”: Es el término que se ha usado en esta gira para llamar a los momentos en los que el papa salía al balcón de las respectivas nunciaturas a saludar a los miles de fieles que se congregaban allí y que provocó momentos divertidos.

El papa dio un último balconazo en la Nunciatura Apostólica

2. Caminando por las calles Casavalle, barrio marginal de Uruguay: En su visita a uno de los barrios más vulnerables de Montevideo, el papa denunció la violencia que sufren los niños y las familias. Una de las imágenes más representativas del contenido social del viaje.

3. León XIV ante el Estadio Centenario: El histórico Estadio Centenario, en una sociedad laica y secularizado tuvo encuentro con 70.000 jóvenes uruguayos. Les pidió que se atrevan a formar una familia y a comprometerse con los demás.

Papa León XIV saluda a su llegada al estadio Centenario donde oficiará una misa este sábado, en Montevideo. FOTO: EFE

4. El abrazo a los más vulnerables en el Cottolengo de Claypole: Uno de los momentos más humanos de León XIV en Argentina fue su encuentro con personas con discapacidad y sus gestos de cariño con los enfermos en sus habitaciones. Un acto en el que papa puso el acento en la dignidad de cada persona.

El Papa León XIV saluda a una mujer discapacitada en la residencia de ancianos Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, provincia de Buenos Aires, Argentina. (Foto de Tiziana FABI / AFP).

5. La gran misa de Buenos Aires: La multitudinaria celebración eucarística en la capital argentina donde dos millones y medio de personas se lanzaron a las calles del barrio de Palermo, en el que fue el acto más multitudinario hasta ahora de su pontificado.

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil camino a una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo, Buenos Aires, el 10 de noviembre de 2026. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP).

6. El peregrino que llega a Luján: León XIV recorrió a pie el último tramo hasta el santuario mariano de Nuestra Señora de Lujan, la patrona de Argentina, en medio de otros dos millones de personas, como un peregrino más.

El papa León XIV se despide al final de una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

7. La llegada del papa peruano a Lima: Tres millones de personas se congregaron en las calles de Lima, a lo largo de los cerca de veinte kilómetros que distancian el aeropuerto del palacio presidencial.

8. El papa es “chiclayano”: El regreso de Prevost a la diócesis peruana donde fue obispo durante ocho años fue un momento cargado de recuerdos personales, abrazos y emoción de las gentes de la localidad en el retorno del Padre Roberto.

Bomberos voluntarios rociaron agua sobre los asistentes que esperaban la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel. (Foto: Capturas de video / TV Perú)

El ingreso a Pampas de Pimentel fue libre y contó con la supervisión de autoridades pendientes de que la ceremonia del retorno del papa León XIV a Chiclayo sea un éxito. (Julio Reaño / @photo.gec)

9. De los Andes a la Amazonía: Uno de los grandes momentos visuales del viaje. Unas 100.000 personas en Saqsaywaman, fortaleza inca, y alrededor de 500.000 esperando al pontífice en las calles de Cusco, a 3.600 metros de altura, para pasar al nivel del mar en Pucallpa, donde León XIV presidió una misa histórica para la Amazonía peruana y encontró y respaldó a las comunidades indígenas.

El papa León XIV llegó a Saqsaywaman para oficiar una misa en Cusco. (Foto: GEC)

10. La misa de despedida de “su Perú”: “!Que Dios te bendiga mi Perú!”. Así se despidió el pontífice en su última misa de su gira latinoamericana donde recordó que en este país le enseñaron a ser obispo. “Y ahora aprendí, un poquito más, a servir como sucesor de Pedro”.

Papa Leon XIV hace su ingreso a la Santa Misa en la Base Las Palmas en Chorrillos. Fotos: Hugo Perez/ @photo.gec

Papa Leon XIV hace su ingreso a la Santa Misa en la Base Las Palmas en Chorrillos. Fotos: Hugo Perez/ @photo.gec

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