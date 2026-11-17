La región Ica registró este lunes 16 de noviembre siete movimientos sísmicos en las últimas horas. El más reciente tuvo una magnitud de 4.3, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0804, el último temblor se produjo a las 17:25 horas, con una profundidad de 27 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 100 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0804 Fecha y Hora Local: 16/11/2026,17:25:40 Magnitud: 4.3 Profundidad: 27 km Latitud: -15.04 Longitud: -76.04 Intensidad: II San Juan de Marcona Referencia: 100 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/rCCjntjrf4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 16, 2026

Más temprano se registraron otros seis sismos en la región Ica.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0802 Fecha y Hora Local: 16/11/2026,14:51:02 Magnitud: 4.6 Profundidad: 29 km Latitud: -15.03 Longitud: -76.10 Intensidad: II-III San Juan de Marcona Referencia: 107 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/c9cGdXzq9N — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0802 Fecha y Hora Local: 16/11/2026,14:51:02 Magnitud: 4.6 Profundidad: 29 km Latitud: -15.03 Longitud: -76.10 Intensidad: II-III San Juan de Marcona Referencia: 107 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/c9cGdXzXZl — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0801 Fecha y Hora Local: 16/11/2026,14:44:54 Magnitud: 4.8 Profundidad: 27 km Latitud: -15.04 Longitud: -76.19 Intensidad: II-III San Juan de Marcona Referencia: 116 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/2UkjFgQEPd — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0800 Fecha y Hora Local: 16/11/2026,14:26:33 Magnitud: 4.7 Profundidad: 30 km Latitud: -14.95 Longitud: -75.98 Intensidad: II-III Palpa Referencia: 97 km al SO de Palpa, Palpa - Ica https://t.co/1tFgD4VJbT — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0799 Fecha y Hora Local: 16/11/2026,11:23:18 Magnitud: 5.1 Profundidad: 41 km Latitud: -14.81 Longitud: -75.39 Intensidad: III-IV Palpa Referencia: 38 km al SO de Palpa, Palpa - Ica https://t.co/vWD1vOc9iV — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0798 Fecha y Hora Local: 16/11/2026,11:16:39 Magnitud: 5.4 Profundidad: 31 km Latitud: -15.55 Longitud: -76.34 Intensidad: II-III San Juan de Marcona Referencia: 128 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/OdBjNuYfxQ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 16, 2026

Ante la intensa actividad sísmica, las autoridades recomiendan a la población mantener preparada una mochila de emergencia, identificar las zonas seguras dentro y fuera de sus viviendas y seguir la información difundida por los organismos oficiales para actuar adecuadamente ante posibles nuevos movimientos telúricos.

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