La región Ica registró este lunes 16 de noviembre siete movimientos sísmicos en las últimas horas. El más reciente tuvo una magnitud de 4.3, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).
De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0804, el último temblor se produjo a las 17:25 horas, con una profundidad de 27 kilómetros.
El epicentro fue localizado a 100 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica.
Más temprano se registraron otros seis sismos en la región Ica.
Ante la intensa actividad sísmica, las autoridades recomiendan a la población mantener preparada una mochila de emergencia, identificar las zonas seguras dentro y fuera de sus viviendas y seguir la información difundida por los organismos oficiales para actuar adecuadamente ante posibles nuevos movimientos telúricos.
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