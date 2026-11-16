El papa León XIV concluyó este lunes 16 de noviembre su visita apostólica al Perú con una multitudinaria misa celebrada en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, Lima. Durante su homilía, el sumo pontífice dejó un mensaje de fe, unidad y compromiso misionero, además de expresar su profundo vínculo con el país al afirmar: “¡El pueblo peruano también es mi pueblo!”.

En esta última celebración eucarística, el Santo Padre destacó el papel de la Iglesia en la evangelización, recordó el legado de santo Toribio de Mogrovejo y de otros santos peruanos, e invitó a los fieles a continuar difundiendo el mensaje de Jesucristo. “Mi viaje termina, pero ¡el tiempo de la misión continúa!”, expresó al despedirse de los miles de asistentes que participaron en la ceremonia.

A continuación, estas son las siete frases más destacadas de la homilía del papa León XIV durante su última misa en el Perú, según la página ewtnnews:

1. Sobre el testimonio de fe del pueblo peruano

“Reunidos así, tan numerosos y alegres, alrededor del Papa, ustedes han dado testimonio de que el Señor vive permanentemente en su Iglesia y la reúne. ¡Que este testimonio siga resonando y dando buenos frutos en todo el Perú!”.

2. Sobre el compromiso de los discípulos de Jesucristo

“El mandato misionero ha sido cumplido por los primeros discípulos y por muchos cristianos a lo largo de la historia. Es por eso que estamos reunidos hoy en esta celebración: hemos sido bautizados, nos hemos convertido en discípulos de Jesucristo y aprendemos, día tras día, a observar aquello que Él nos ha mandado”.

3. Su vínculo especial con el Perú

“Al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, ¡el pueblo peruano también es mi pueblo!”

4. Un llamado a sanar y servir al prójimo

“Con el corazón sanado y elevado por la gracia en el vínculo con la Trinidad, nosotros podremos abrirnos a cada hermano y hermana, curándolos, amándolos y sirviéndolos con la bondad del Señor”.

5. El legado de santo Toribio de Mogrovejo

“Con su ejemplo, santo Toribio nos invita a santificar nuestras relaciones en la Iglesia; su vida nos propone reconocernos como miembros vivos de un solo cuerpo. Él abrió el corazón a la comunión eclesial, experimentó la Iglesia como comunión misionera: la comunión que brota del ser verdadera morada de la Trinidad, y que por eso valora las diferencias, las sensibilidades y los pensamientos distintos en la unidad de la fe”.

6. La civilización del amor y los santos peruanos

“Santo Toribio de Mogrovejo fue un artífice de la civilización del amor, contrastando a los constructores de Babel presentes en su tiempo. También son protagonistas de esa civilización los santos contemporáneos: Rosa de Lima, Martín de Porres, Francisco Solano, entre otros. Mirándolos, redescubramos con gratitud el regalo de ser Iglesia de Jesucristo y, cada vez que celebramos la Eucaristía, regresemos a su promesa: «Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos»”.

7. Su mensaje de despedida al pueblo peruano

“Mi viaje termina, pero ¡el tiempo de la misión continúa! Recordemos que al final de cada Misa somos enviados a evangelizar. Por eso, ¡vayan y anuncien al Dios verdadero! ¡Den testimonio de lo que han visto y oído! ¡Que nadie se quede sin conocer esta Buena Noticia!”.

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