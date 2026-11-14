El Gobierno oficializó la distinción del Perú como ‘Tierra del papa León XIV’ y de Chiclayo como ‘Pueblo Fiel’, título honorífico otorgado a la capital de Lambayeque. La disposición quedó establecida en el Decreto Supremo N.º 017-2026-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano y suscrito por la presidenta Keiko Fujimori, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

Según establece la norma, este reconocimiento representa un “testimonio solemne de gratitud de la nación” a Robert Francis Prevost, en reconocimiento a sus más de 40 años de labor pastoral y de cercanía con las comunidades peruanas.

Dicha norma resalta que el pontífice permaneció en el Perú desde 1985, donde dedicó su labor al apoyo de las poblaciones más vulnerables, el impulso del voluntariado y la formación de comunidades fraternas. Asimismo, señala que en 2015 adoptó voluntariamente la nacionalidad peruana, antes de asumir el cargo de obispo de Chiclayo.

El decreto también oficializa la denominación de ‘Pueblo Fiel’, expresión que León XIV dedicó a la diócesis de Chiclayo durante su primer mensaje urbi et orbi, luego de ser elegido como el 267.º papa de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025. Además, el Gobierno recordó las palabras del pontífice a su llegada al Perú, durante su visita apostólica y de Estado, cuando expresó su “profunda gratitud que regresa también a su patria”.

En ese sentido, la norma aclara que el nuevo reconocimiento no reemplaza ni altera el título histórico de ‘Heroica Ciudad de Chiclayo’, concedido mediante decreto supremo el 15 de abril de 1835. Por ello, ambas distinciones se unirán en una sola denominación protocolar: ‘Heroica Ciudad y Pueblo Fiel de Chiclayo’.

Posteriormente, el decreto dispone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulse, junto con las instituciones correspondientes y dentro de su presupuesto, actividades, encuentros y programas para promover los valores de solidaridad, fraternidad y protección de las poblaciones vulnerables que marcaron la labor comunitaria del pontífice en el Perú.