El papa León XIV continuará este sábado 14 de noviembre con su visita pastoral al Perú, con una agenda que contempla actividades religiosas en Chiclayo (Lambayeque), y Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. La jornada comenzará a las 8:00 a. m. con la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo. Posteriormente, a las 9:10 a. m., partirá en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo rumbo a Cajamarca, donde llegará a las 9:50 a. m.

A las 11:00 a. m., el Santo Padre celebrará una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. Tras la ceremonia religiosa, retornará en helicóptero a Chiclayo, con salida prevista a la 1:15 p. m. y llegada a la Base Aérea a las 2:00 p. m. Finalmente, a las 5:30 p. m., participará en un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario dedicado al religioso.

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Cuarto día de la visita apostólica del papa León XIV: Su recorrido y las principales actividades de este sábado 14

8:03 a.m. Fieles se encuentran apostados en los exteriores de la Catedral de Santa María, Chiclayo.

8:00 a.m. Se inicia rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, Chiclayo.

7:58 a.m. El papa León XIV ingresa a la Catedral de Chiclayo.

7:53 a.m. Calles aledañas y largas colas se registran cerca del parque de Chiclayo, donde cientos de fieles esperan para ingresar y saludar al papa León XIV.

7:40 a.m. Fieles aguardan en el interior y exterior de la Catedral de Chiclayo, donde el papa León XIV realizará el rito de coronación de la Virgen Inmaculada..

Programa del sábado 14:

8:00 a.m.: Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, Chiclayo.

Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, Chiclayo. 9:10 a.m.: Salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo.

Salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo. 9:50 a.m.: Llegada a Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca.

Llegada a Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca. 11:00 a.m.: Santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

Santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. 1:15 p.m.: Salida en helicóptero hacia Chiclayo.

Salida en helicóptero hacia Chiclayo. 2:00 p.m.: Llegada a la Base Aérea de Chiclayo.

Llegada a la Base Aérea de Chiclayo. 5:30 p.m.: Encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en su santuario.