El papa León XIV encabezó este sábado 14 de noviembre la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada, que se realizó en la catedral Santa María de Chiclayo.

Durante su mensaje, el pontífice agradeció a la Madre de Dios por acompañarlo durante los años en que ejerció como obispo de Chiclayo.

“Junto a ti, aprendí a ser pastor de Chiclayo, tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades”, expresó.

En su intervención, el sumo pontífice resaltó la profunda devoción que los fieles de Chiclayo mantienen desde hace generaciones por la Virgen Inmaculada, a quien dedicó este homenaje.

“La devoción a la Virgen Inmaculada forma parte de las raíces cristianas que modelan su identidad y robustece su fe. La madre de Dios, con solicitud de amor, ha acompañado por generaciones a este pueblo. Los invito a que sigamos caminando todos juntos, como una única familia de Dios”, indicó.

El papa León XIV recordó el papel fundamental que tuvo la Virgen Inmaculada de Chiclayo durante los años que desarrolló su labor pastoral en el Perú.

“Elevo hoy mi mirada y mi corazón con cariño filial. Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo, tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades. Me enseñaste a encontrarme con su gente y sus necesidades. A tu corazón inmaculado le confío hoy mi vida y mi ministerio como sucesor de Pedro”, sostuvo.

Tras culminar sus actividades en Chiclayo, el papa León XIV se trasladará a Santa Cruz de Succhabamba, en la región Cajamarca, donde continuará con su agenda oficial durante su visita apostólica al Perú.