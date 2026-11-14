Cajamarca ultimó los preparativos para recibir hoy al papa León XIV. Las autoridades regionales preven acciones de salud, seguridad y transporte ante la llegada de miles de fieles a la provincia de Santa Cruz.

Agenda. El pontífice iniciará su jornada a las 8:00 a. m., con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, en Chiclayo.

Luego partirá en helicóptero, a las 9:10 a. m., de la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo para llegar a Santa Cruz de Succhabamba a las 9:50 a. m. A las 11:00 a. m. celebrará una santa misa en la explanada de la localidad.

El papa retornará a Chiclayo a las 2:00 p. m. y participará, a las 5:30 p. m., en un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Medidas

La gerenta general regional del Gobierno Regional (GORE) de Cajamarca, Rocío Portal, explicó que diversas instituciones participaron en las coordinaciones para esta jornada.

“Nosotros hemos estado en todo el tema de gestión con el Gobierno Nacional a través de la Cancillería, con la Policía, con el Ministerio Público, el Ejército, el gobierno local y la empresa privada”, declaró.

La funcionaria también destacó la elaboración de un báculo, por parte de un artesano cajamarquino, que será entregado al santo padre.

Por su parte, el médico de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, Wilson León, informó sobre el despliegue de personal sanitario procedente de distintas provincias.

“Estamos contando personal de salud para brigadas, tanto desde la provincia de Jaén hasta la provincia de Cajabamba. Cada una de las provincias han podido ir determinando la cantidad de personal que se está enviando”, detalló.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cajamarca, Edgar Rebaza, refirió que el Ministerio Público reforzará los turnos en Santa Cruz.

“Estaremos atentos ante cualquier suceso relacionado con temas patrimoniales, robos, hurtos, extravío de menores, algún tema de acoso”, remarcó.

Las autoridades estiman más de 100 mil asistentes a la misa. Los fieles deberán seguir las indicaciones de seguridad y acudir con sus documentos y entradas correspondientes. La Policía revisará a todos.