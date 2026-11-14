Faltan pocas horas para que el papa León XIV llegue a Cusco, donde miles de feligreses locales y viajeros de todo el sur del Perú lo esperan con ansias.

Correo entrevistó a un numeroso grupo de viajeros procedentes de la región Puno, quienes arribaron a Cusco el sábado, pernoctarán en una capilla y el domingo saldrán al encuentro con el papa a las 04:00 horas.

“Será una peregrinación franciscana, saldremos a la una de la mañana del templo la Recoleta para ir caminando hasta Sacsayhuamán, los 150 miembros de esta orden ya tenemos accesos y esperamos llegar con bien hasta donde el papa nos lleve”, señaló el hermano Julian Chambi.

De otro lado, Irma y Lupita, fieles creyentes del papa, llegaron también de Puno, adquirieron peluches y polos del papa León XIV, con la esperanza de hacerlos bendecir y llevar estos recuerdos a sus familiares en casa.

Los vendedores locales están ofreciendo peluches e imágenes del papa por 30 soles, en tanto los polos están a razón de 25 soles, y los rosarios con la imagen del papa desde los 10 soles.

El sumo pontífice llega a Cusco a las 10:00 horas, luego se dirigirá hasta Sacsayhuamán para un encuentro con los fieles a las 10:30, posteriormente a las 11:45 la oración del Ángelus en la Plaza Mayor de Cusco. Posteriormente emprende vuelo a Pucallpa.