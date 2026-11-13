Más de 4 500 policías se encargarán de la seguridad este domingo, cuando el papa León XIV arribe a la Ciudad Imperial procedente de Chiclayo.

De este número solamente 2 500 agentes pertenecerían a la Región Policial Cusco, siendo así que dos mil llegarán procedentes de las regiones Apurímac y Puno.

Esta información fue confirmada por el coronel PNP Carlos Guizado, jefe de Orden Público de Cusco, quien pasó revista la mañana del último viernes a todas las tropas acantonadas en la Ciudad Imperial.

“Trabajaremos de la mano con el Ejército, Bomberos, Cruz Roja, seguridad particular y la comitiva que viene directo del Vaticano, además habrán francotiradores apostados en lugares estratégicos del recorrido”, mencionó.

También se confirmó la suspensión total del transporte público y privado en todo el ámbito de comprensión del recorrido del Papamóvil, el oficial citó que cualquiera que contravenga esta disposición será detenido.

En tanto ya comienzan a llegar los viajeros y turistas procedentes de todo el sur del Perú, ellos buscarán seguir el recorrido del papa León XIV en sus dos escenarios: Sacsayhuamán o Plaza Mayor de Cusco.