Faltan pocas horas para que el papa León XIV llegue a Cusco, y en esta ciudad los preparativos para su arribo se llevan a cabo de manera rápida y diligente, alistando varios encuentros y ceremonias para el sumo pontífice.

Uno de los encuentros más grandes con la feligresia local se dará en la explanada del antiguo templo inca de Sacsayhuamán, donde el líder de la Iglesia Católica compartirá con 80 mil creyentes, que llegarán a este sitio desde tempranas horas del domingo.

Es en este emplazamiento, que las autoridades locales han alistado una ceremonia con participación de la Orquesta Sinfónica de Cusco y el Coro polifónico de Cusco, que se unirán al grupo de cantoras tradicionales conocidas como las Chayñas.

Correo entrevistó al director de este grupo artístico, Theo Tupayachi, quien no ocultó la emoción que les confiere presentarse ante el papa y ante tanta gente, en una ceremonia televisiva al mundo entero.

“Esta es una oportunidad de demostrar el arte de Cusco para el mundo, estamos muy orgullosos y agradecidos, hemos venido ensayando mucho y estamos seguros de brindar un espectáculo de calidad para todos los presentes”, citó.

También mencionó que la pieza principal de este recital estará compuesta por el tema: ‘Hanan Pacha’ canto polifónico en quechua de la época barroca, compuesto en el Siglo XVII. La orquesta también ejecutará ‘Tota Pulcra’, ‘Salve Regina’ y la composición cusqueña ‘Mamacha de Belén’.

Para esta presentación únicamente se contará con la orquesta de cuerdas, vale decir violines, violas y chelos, en un número de 30 artistas, sumados al coro polifónico, chayñas y demás artistas.

El papa León XIV arribará a Cusco este domingo a las 10:30 horas, inmediatamente después se trasladará a un encuentro masivo en Sacsayhuamán, posteriormente a la Plaza Mayor de Cusco para una ceremonia ante 35 mil personas, luego partirá rumbo a Pucallpa.