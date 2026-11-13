Jóvenes de la región Ica participaron en la denominada “Vigilia de Jóvenes”, realizada ayer en el Estadio Nacional de Lima, donde se congregaron junto a fieles de diferentes partes del país para esperar la llegada del papa León.

Delegación iqueña

La participación fue informada por la Renovación Carismática Católica (RCC) de la Diócesis de Ica, que compartió imágenes de la delegación iqueña durante este encuentro religioso.

A través de sus redes sociales, la organización expresó su alegría por la presencia de los jóvenes y acompañó la publicación con el lema “León vuelve a casa”, además del mensaje: ¡Bienvenido, Santo Padre, el Perú es tu hogar!.

De esta manera, la delegación de jóvenes iqueños formó parte de esta jornada de encuentro y expresión de fe, reafirmando su compromiso con las actividades de la Iglesia católica.

Vigilia con jóvenes

Cabe señalar que, la presencia del papa León XIV en territorio peruano viene despertando una movilización de fieles que trasciende las fronteras de Lima. La tarde de ayer, el Santo Padre llegó al Estadio Nacional para compartir una vigilia de oración con jóvenes y universitarios. La convocatoria reunió a más de 50 mil asistentes, quienes acudieron desde diferentes puntos del país para participar en una jornada que tuvo como centro la fe y el acercamiento de la Iglesia a las nuevas generaciones.

Desde tempranas horas, grupos de jóvenes, delegaciones parroquiales y comunidades católicas comenzaron a congregarse en los alrededores del estadio. Para muchos de ellos, no se trataba únicamente de asistir a una actividad religiosa, sino de tener la oportunidad de encontrarse personalmente con quien hoy encabeza la Iglesia católica y que, además, mantiene una historia particular con el Perú.

La vigilia fue concebida como un espacio de oración y reflexión dirigido especialmente a jóvenes de entre 16 y 35 años. Su realización permitió reunir a participantes con distintas experiencias de vida, procedentes de comunidades religiosas, instituciones educativas y organizaciones juveniles.

“Alguien me ha dicho que en el Perú hace falta un signo de esperanza, y hoy aquí en el estadio Nacional son ustedes el signo de esperanza. Que alegría encontrarme con ustedes gracias por este recibimiento tan afectuoso (….). Queridos jóvenes cuando sufran acudan a Jesús, no tengan miedo de hablarle con sinceridad, el conoce nuestras lágrimas. La fe nos sostiene en ese camino, que recuerda el sufrimiento nunca tiene la última palabra, apasiónense por todo lo verdadero, bello y bueno, descubran la riqueza de su cultura, atrévanse a emprender proyectos generosos”, dijo en una parte de su mensaje el papa León XIV.

Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile as he arrives for a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Pope Leo XIV holds a lion stuffed toy as he arrives for a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Pero la visita del pontífice no está centrada únicamente en la capital. Hoy viernes 13 de noviembre, el papa León XIV llegó a Chiclayo, en la región Lambayeque, para cumplir una de las jornadas más significativas de su recorrido nacional. La ciudad tiene un lugar especial en su trayectoria, pues estuvo al frente de la diócesis chiclayana desde 2015 hasta 2023. Durante esos años mantuvo contacto directo con sacerdotes, religiosos, familias y comunidades de diferentes localidades, por lo que su retorno como pontífice representa un acontecimiento particular para quienes conocieron su trabajo pastoral.

La principal celebración de hoy, será la misa multitudinaria programada para las 10:30 de la mañana en las Pampas de Pimentel. La agenda de la tarde contempla una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, prevista para las 12:40 p. m. Posteriormente, a las 4:30 p. m., el pontífice sostendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de los equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

La relación del Papa con las nuevas generaciones también tendrá un espacio durante esta jornada. A las 5:45 de la tarde está previsto un encuentro con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La programación concluirá con una cena junto a sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, a las 7:00 de la noche, en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile as he arrives for a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

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