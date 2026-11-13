El papa León XIV se reunió el jueves en Perú con seis víctimas de abusos clericales, algunas de ellas vinculadas al Sodalitium Christianae Vitae (Sodalicio), organización católica disuelta en 2025 por el entonces pontífice Francisco.

Durante el encuentro, que duró más de una hora, el líder de la Iglesia católica escuchó individualmente los testimonios y experiencias de sufrimiento de los afectados, a quienes agradeció por compartir sus historias, informó el Vaticano.

Según el comunicado oficial, durante la reunión también reflexionaron sobre la necesidad de impulsar un cambio de mentalidad dentro de la Iglesia, mediante la escucha a las víctimas, la búsqueda de la verdad, la reparación del daño y la creación de espacios seguros.

Antes de ser elegido pontífice, Robert Francis Prevost había sido designado obispo para escuchar a las víctimas del Sodalicio y respaldó sus reclamos frente a las denuncias contra esta organización.

El Sodalitium Christianae Vitae, sociedad laica fundada en la década de 1970 y con presencia en distintos países de América Latina, fue suprimido en 2025 tras años de acusaciones de abusos sexuales, físicos y psicológicos, además de denuncias de corrupción.

En abril de 2026, el Vaticano anunció planes para establecer un canal de escucha para las víctimas en Lima y utilizar los bienes confiscados al movimiento para financiar las indemnizaciones. Renzo Orbegozo, una de las víctimas, señaló a la agencia AFP que buscan una reparación integral que incluya atención psicológica, médica, reintegración social y apoyo económico.

Durante un discurso dirigido a los obispos peruanos, León XIV también reconoció el dolor provocado por los abusos cometidos por miembros del clero y sostuvo que la Iglesia tiene la responsabilidad de reparar el daño causado. Asimismo, pidió promover una cultura de prevención y protección para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

En vísperas de su visita, la organización estadounidense Bishop Accountability presentó en Lima una lista de 77 miembros del clero peruano que, según indicó, fueron acusados públicamente de abusar de menores. Su codirectora, Anne Barrett Doyle, pidió al pontífice aplicar una política de tolerancia cero frente a los abusadores.

El papa también abordó otros problemas sociales durante su visita y, ante aproximadamente 40 mil personas, cuestionó las actitudes machistas y condenó la violencia contra las mujeres, a la que calificó como una realidad que hiere a toda la humanidad.

Además, rechazó la distribución desigual de las responsabilidades domésticas y la subordinación de un cónyuge al otro. Su presencia fue recibida con entusiasmo por miles de fieles que se congregaron en las calles para saludarlo durante su recorrido en el papamóvil.

León XIV, de 71 años y nacido en Chicago, mantiene un vínculo especial con el Perú, donde trabajó durante casi dos décadas como misionero y obispo, principalmente en comunidades del norte del país. Durante su encuentro con los representantes de la Iglesia, comparó la misión pastoral con las exigentes rutas del Camino Inca hacia Machu Picchu y recordó que los recorridos difíciles no deben realizarse en solitario. “Caminar juntos fomenta la comunión”, expresó al destacar la importancia de acompañar a las comunidades en sus dificultades.

La visita del pontífice comprende seis días de actividades en el Perú, con recorridos desde la Amazonía hasta las zonas altoandinas. Entre sus principales destinos figuran Cusco, ubicado a más de 3.400 metros de altitud, y Chiclayo, ciudad donde fue obispo durante una década y a la que regresará para reencontrarse con la población que considera parte de su patria. Su gira sudamericana también incluyó Uruguay y Argentina.