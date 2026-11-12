Más de 11 imágenes religiosas partieron desde la iglesia Santa María Catedral, en el centro de Chiclayo, rumbo a las Pampas de Pimentel, donde acompañarán la misa multitudinaria que presidirá el papa León XIV.

La peregrinación congregó a numerosos fieles que se acercaron para participar de esta manifestación de fe, en vísperas de la llegada del sumo pontífice.

Entre las imágenes que encabezan el recorrido destacan la Virgen de las Mercedes de Paita y Santa Rosa de Lima, del distrito de José Leonardo Ortiz. También participan el Señor de los Milagros, el Divino Niño del Milagro de Ciudad Eten, San Pedro de Chimbote y la venerada Cruz de Motupe, cuya presencia congregó a numerosos devotos que solicitaron bendiciones para sus estampas, algodones y recuerdos religiosos.

A esta peregrinación también se suman otras advocaciones, como el Cautivo de Ayabaca, Jesús Nazareno, el Señor Cautivo del distrito de Monsefú y San José, patriarca del distrito del mismo nombre. Se prevé que más imágenes se incorporen durante el trayecto hacia las Pampas de Pimentel, donde estarán presentes durante la celebración religiosa oficial.

Con profundo fervor, la feligresía chiclayana acompaña el traslado de las imágenes que representan la devoción de distintas localidades del norte del país. De esta manera, Chiclayo se prepara para recibir al papa León XIV, quien años atrás fue obispo de esta ciudad y mantiene un vínculo especial con la comunidad católica de la región.

Viernes 13 de noviembre: misa en Pimentel y actividades en Chiclayo

El viernes, el papa viajará a Chiclayo, en Lambayeque, donde celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y sostendrá encuentros con representantes de la comunidad religiosa y universitaria.

Programa del viernes 13:

7:40 a. m.: Salida en avión desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo.

Salida en avión desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo. 9:10 a. m.: Llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

Llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. 10:30 a. m.: Santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel.

Santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. 12:40 p. m.: Visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.

Visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero. 4:30 p. m.: Encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

Encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. 5:45 p. m.: Encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 7:00 p. m.: Cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.