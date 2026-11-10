El papa León XIV llegará al Perú este miércoles 11 de noviembre, a las 5:30 p.m., para iniciar una visita apostólica de seis días que comprenderá actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. La Conferencia Episcopal Peruana presentó el programa oficial con los horarios, lugares y encuentros previstos hasta el lunes 16 de noviembre.

La agenda contempla reuniones con autoridades, ceremonias religiosas, encuentros con jóvenes, representantes de comunidades amazónicas y celebraciones eucarísticas. Entre las actividades más importantes figuran la vigilia juvenil en el Estadio Nacional de Lima, la misa en las Pampas de Pimentel y el encuentro con fieles en Saqsaywaman, Cusco.

Durante su visita, el pontífice también regresará a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo antes de su elección como máxima autoridad de la Iglesia católica.

Miércoles 11 de noviembre: llegada del papa León XIV a Lima

El pontífice partirá de Buenos Aires, Argentina, a las 2:00 p.m. y arribará a la Base Aérea del Callao a las 5:30 p.m., donde recibirá la bienvenida oficial.

Programa del miércoles 11:

2:00 p.m.: Salida desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires.

Salida desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires. 5:30 p.m.: Llegada a la Base Aérea del Callao.

Llegada a la Base Aérea del Callao. 6:15 p.m.: Ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno.

Ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno. 6:45 p.m.: Encuentro con la presidenta de la República.

Encuentro con la presidenta de la República. 7:45 p.m.: Reunión con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre: vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional

Durante su segunda jornada, León XIV participará en encuentros con representantes de la Iglesia peruana y encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

Programa del jueves 12:

9:30 a.m.: Encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

Encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. 10:20 a.m.: Celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima, con sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y equipos pastorales.

Celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima, con sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y equipos pastorales. 11:30 a.m.: Encuentro sobre los desafíos y esperanzas del pueblo peruano, en la plaza frente a la Catedral de Lima.

Encuentro sobre los desafíos y esperanzas del pueblo peruano, en la plaza frente a la Catedral de Lima. 6:00 p.m.: Vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. 8:00 p.m.: Cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13 de noviembre: misa en Pimentel y actividades en Chiclayo

El viernes, el papa viajará a Chiclayo, en Lambayeque, donde celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y sostendrá encuentros con representantes de la comunidad religiosa y universitaria.

Programa del viernes 13:

7:40 a. m.: Salida en avión desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo.

Salida en avión desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo. 9:10 a. m.: Llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

Llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. 10:30 a. m.: Santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel.

Santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. 12:40 p. m.: Visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.

Visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero. 4:30 p. m.: Encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

Encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. 5:45 p. m.: Encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 7:00 p. m.: Cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14 de noviembre: papa León XIV visitará Cajamarca

El sábado, el pontífice viajará en helicóptero desde Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde celebrará una misa. Posteriormente, regresará a Lambayeque para continuar las actividades religiosas.

Programa del sábado 14:

8:00 a.m.: Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, Chiclayo.

Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, Chiclayo. 9:10 a.m.: Salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo.

Salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo. 9:50 a.m.: Llegada a Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca.

Llegada a Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca. 11:00 a.m.: Santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

Santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. 1:15 p.m.: Salida en helicóptero hacia Chiclayo.

Salida en helicóptero hacia Chiclayo. 2:00 p.m.: Llegada a la Base Aérea de Chiclayo.

Llegada a la Base Aérea de Chiclayo. 5:30 p.m.: Encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en su santuario.

Domingo 15 de noviembre: León XIV estará en Cusco y Pucallpa

El domingo será una de las jornadas con mayor desplazamiento. El papa viajará primero a Cusco, donde sostendrá un encuentro en Saqsaywaman y rezará el Ángelus. Luego se trasladará a Pucallpa, en Ucayali, para reunirse con representantes de los pueblos amazónicos y celebrar una misa.

Programa del domingo 15:

7:50 a.m.: Salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco.

Salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco. 10:00 a.m.: Llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

Llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. 10:30 a.m.: Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. 11:45 a.m.: Oración del Ángelus en la plaza de la Catedral de Cusco.

Oración del Ángelus en la plaza de la Catedral de Cusco. 1:05 p.m.: Salida en avión hacia Pucallpa.

Salida en avión hacia Pucallpa. 2:30 p.m.: Llegada al aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo, en Pucallpa.

Llegada al aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo, en Pucallpa. 3:00 p.m.: Encuentro con misioneros, misioneras y representantes de pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

Encuentro con misioneros, misioneras y representantes de pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. 4:45 p.m.: Santa misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Santa misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. 7:05 p.m.: Salida en avión hacia Lima.

Salida en avión hacia Lima. 8:20 p.m.: Llegada a la Base Aérea del Callao.

Lunes 16 de noviembre: última misa y despedida del papa en Perú

La última jornada de la visita apostólica se desarrollará en Lima y Callao. León XIV visitará una casa de acogida para adultos mayores y celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas antes de partir hacia Roma.

Programa del lunes 16:

8:30 a.m.: Visita al personal y a los residentes de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Visita al personal y a los residentes de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. 10:30 a.m.: Santa misa en la Base Aérea Las Palmas, Lima.

Santa misa en la Base Aérea Las Palmas, Lima. 1:15 p.m.: Ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao.

Ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao. 1:45 p.m.: Salida en avión hacia Roma.

¿Dónde se realizarán las principales misas del papa León XIV?

De acuerdo con el programa oficial, las celebraciones eucarísticas están previstas en las Pampas de Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, la Villa Deportiva Regional Ucayali y la Base Aérea Las Palmas.

Asimismo, el pontífice sostendrá encuentros públicos con los fieles en la plaza de la Catedral de Lima y el Parque Arqueológico de Saqsaywaman, además de la vigilia juvenil en el Estadio Nacional.

Los horarios corresponden a la programación anunciada y podrían modificarse por razones operativas o de seguridad. Se recomienda consultar los canales oficiales de la visita papal y de las autoridades locales para conocer las disposiciones de ingreso, transporte y seguridad de cada actividad.