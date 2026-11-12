Alrededor de tres millones de personas salieron a las calles de Lima y Callao para darle la bienvenida al papa León XIV durante su llegada al Perú este miércoles 11 de noviembre, según cifras de autoridades locales citadas por el Vaticano.

El multitudinario recibimiento acompañó al sumo pontífice a lo largo de un recorrido de unos diez kilómetros, desde el aeropuerto hasta el Centro Histórico de Lima.

Cientos de miles de fieles se congregaron a ambos lados de las vías para observar el paso del sumo pontífice, quien realizó parte del trayecto en un vehículo cerrado y continuó en el papamóvil hasta llegar a Palacio de Gobierno, donde sostuvo un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori.

La llegada de León XIV generó gran expectativa entre los peruanos, debido al vínculo que mantiene con el país, donde vivió cerca de 20 años en distintos periodos de su labor pastoral.

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“Regreso también a mi patria”

Si bien, Robert Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 y fue obispo de Chiclayo durante ocho años. Precisamente, este miércoles León XIV subrayó: “Por eso puedo decirles con profunda gratitud que regreso también a mi patria”.

El Perú constituye la última etapa de su primera gira por América Latina, que incluyó previamente visitas a Uruguay y Argentina. Durante seis días, el pontífice recorrerá Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, además de visitar localidades como Santa Cruz de Succhabamba y Zaña.

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