El Ministerio de Cultura (Mincul) declaró Patrimonio Cultural de la Nación el expediente de nacionalización peruana del papa León XIV, que incluye el título mediante el cual Robert Francis Prevost adquirió la ciudadanía peruana y una solicitud manuscrita presentada en 2015.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.º 000317-2026-VMPCIC/MC, emitida el 10 de noviembre y publicada este miércoles 11 de noviembre de 2026 en el diario oficial El Peruano.

La declaratoria reconoce el valor histórico, documental y biográfico de los archivos del actual pontífice, quien obtuvo la nacionalidad peruana después de desarrollar una extensa labor pastoral en el país. La propuesta fue presentada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, con asesoría técnica del Archivo General de la Nación (AGN).

¿Qué documentos del papa León XIV fueron declarados Patrimonio Cultural?

El expediente incluye el título de nacionalización y una solicitud redactada a mano por Robert Francis Prevost en 2015, cuando se encontraba vinculado a la Diócesis de Chiclayo.

Este último documento fue elaborado en papel membretado del Obispado de Chiclayo y contiene referencias a sus orígenes, su trayectoria pastoral en territorio peruano desde 1985 y las razones que lo motivaron a solicitar la ciudadanía.

La solicitud también conserva la firma y la huella digital del actual papa, elementos que, según la evaluación técnica, permiten acreditar la autenticidad y autoría del escrito.

Además, el expediente reúne reportes migratorios, la partida de nacimiento e informes institucionales relacionados con el procedimiento administrativo de nacionalización.

¿Cuándo obtuvo Robert Francis Prevost la nacionalidad peruana?

El actual papa León XIV obtuvo su título de nacionalidad peruana el 24 de agosto de 2015, según informó oficialmente la Superintendencia Nacional de Migraciones.

De origen estadounidense, Prevost llegó al Perú en 1985 para desarrollar labores misioneras y posteriormente asumió responsabilidades pastorales en Chiclayo, ciudad con la que mantiene un vínculo especial.

Su proceso de nacionalización quedó registrado en los archivos de Migraciones, institución que conserva los documentos correspondientes a su incorporación formal como ciudadano peruano.

La elección de Robert Francis Prevost como papa León XIV, el 8 de mayo de 2025, incrementó el interés público e histórico por los documentos relacionados con su trayectoria en el Perú.

¿Por qué el Ministerio de Cultura declaró patrimonio estos documentos?

De acuerdo con la evaluación técnica del Archivo General de la Nación, el expediente constituye una fuente primaria para conocer aspectos personales y biográficos del pontífice, así como su relación con el Perú.

La documentación permite reconstruir parte de su actividad religiosa y comprender las motivaciones que lo llevaron a solicitar la nacionalidad peruana.

Su valor también está relacionado con el testimonio que ofrece sobre la presencia de la Iglesia católica en la sociedad peruana y la trayectoria de quien posteriormente sería elegido líder de la Iglesia católica.

El Ministerio de Cultura destacó que estos documentos pueden servir como material de investigación en disciplinas como historia, teología, sociología y ciencias políticas.

¿Dónde se conserva el expediente de nacionalización de León XIV?

Los documentos permanecen bajo custodia del Archivo Central de la Superintendencia Nacional de Migraciones, organismo responsable de conservar los expedientes relacionados con los procedimientos migratorios y de nacionalización.

La declaratoria también pone en relieve la importancia de la labor que desarrolla Migraciones en la gestión de los procedimientos de nacionalización y la conservación de los documentos que forman parte de la memoria migratoria nacional. Detrás de cada expediente existe una historia personal, una decisión de vida y un vínculo que se incorpora a la historia del país.

En esa línea, Migraciones invita a la ciudadanía a conocer de cerca esta historia a través de la exhibición institucional “Papa León XIV y el legado de la migración en el Perú”, que presenta documentos del expediente de nacionalización, fotografías, material audiovisual y recursos interactivos sobre la trayectoria del pontífice y su estrecha relación con nuestro país.

La muestra estará abierta al público hasta 24 de noviembre, en el segundo piso de la sede del Ministerio del Interior, ubicada en San Isidro.

El ingreso es gratuito y las visitas requieren una reserva, mediante una llamada al (01) 200-1000 Anexo: 1680.