La partida del papa León XIV rumbo al Perú dejó una escena de emoción en el aeropuerto de Ezeiza. Javier Milei, quien acudió para despedir al pontífice este miércoles 11 de noviembre, no pudo contener las lágrimas durante el último momento que compartieron antes de que el avión despegara hacia Lima.

El encuentro se produjo después de que el santo padre celebrara su última misa en territorio argentino, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Tras finalizar la actividad religiosa, León XIV se dirigió al aeropuerto para continuar con su viaje.

Javier Milei lloró al despedir al papa León XIV antes de su partida rumbo a Perú. https://t.co/XxGacbtA0b https://t.co/8p5ltSqMHC — Diagonales (@diagonalesweb) November 11, 2026

A su llegada a Ezeiza, el pontífice descendió de una camioneta negra y fue recibido por Milei. Ambos caminaron por una alfombra roja que conducía hasta la escalerilla del avión. Apenas el papa saludó desde las escaleras e ingresó a la aeronave, el mandatario abrazó emocionado a su hermana Karina. Instantes después, también abrazó al canciller Pablo Quirno y los tres terminaron fundidos en un abrazo conjunto.

Con esta ceremonia, León XIV concluyó su visita a Argentina y partió rumbo a Lima, Perú, último destino de su gira sudamericana. En el país continuará con las actividades programadas para su visita apostólica.