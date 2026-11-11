La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció refuerzos y modificaciones en el transporte público por las actividades del papa León XIV en el Centro Histórico de Lima. El vocero de la entidad, Martín Barzola, indicó en entrevista en Canal N que se dispondrán buses adicionales del Corredor Azul, Corredor Morado y Metropolitano para atender la salida de los asistentes, prevista aproximadamente para las 8:00 p. m.

Para facilitar el retorno del público desde la Plaza Mayor, el Corredor Azul tendrá unidades en los paraderos Moquegua y Callao, mientras que el Corredor Morado contará con buses en Amazonas y Cusco, con servicios hacia San Juan de Lurigancho y la avenida Brasil. En el caso del Metropolitano, los usuarios podrán abordar en las estaciones Jirón de la Unión y Tacna. Asimismo, la ATU informó que los servicios A, B y C mantendrán sus recorridos habituales y que las estaciones Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla continuarán operativas.

Por otro lado, el Corredor Rojo modificará temporalmente su recorrido debido a las restricciones en las avenidas Javier Prado y Aviación, relacionadas con el encuentro del pontífice con autoridades y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Las unidades circularán por la vía expresa de Javier Prado desde la avenida San Luis y retomarán su ruta a la altura del paradero Guardia Civil. Durante este periodo, el paradero Aviación quedará desactivado. Además, la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima permanecerá cerrada desde las 4:00 p. m. hasta el término de la operación del servicio.

Finalmente, para las actividades del día siguiente, la ATU prevé habilitar el ingreso a la Plaza Mayor desde las 5:00 a. m. Por ello, los servicios del Corredor Azul, Corredor Morado y Metropolitano iniciarán sus operaciones desde las 4:00 a. m., con el objetivo de facilitar el traslado de los asistentes. La entidad recomendó a los usuarios tomar precauciones y mantenerse informados sobre los puntos de embarque y las restricciones temporales.