El pleno del Senado de la República aprobó con 44 votos a favor la autorización solicitada por la presidenta Keiko Fujimori para viajar a China y Japón del 15 al 21 de noviembre de 2026.

El permiso permitirá a la mandataria participar en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China. Posteriormente, viajará a Tokio para sostener una reunión bilateral con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

La autorización generó discrepancias entre los senadores debido a que el inicio del viaje presidencial, previsto para el domingo 15 de noviembre, coincide con los últimos dos días de la visita del papa León XIV al Perú. El pontífice tiene programada una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas el lunes 16, antes de partir hacia Roma.

Viaje de Keiko Fujimori coincidirá con la despedida del papa León XIV

Durante el debate parlamentario, representantes de distintas bancadas expresaron sus posiciones sobre la conveniencia de que la jefa de Estado viaje al continente asiático mientras el pontífice continúa su visita apostólica al Perú.

El senador Carlos Caballero, del Partido del Buen Gobierno, consideró que la presencia de la presidenta en las actividades finales del papa es importante para la representación institucional del país.

El legislador cuestionó la planificación de las fechas y sostuvo que la ausencia de Fujimori podría proyectar una imagen de desorganización diplomática.

Sin embargo, anunció que su bancada respaldaría la autorización para no afectar los compromisos internacionales asumidos por el Perú en el marco de APEC.

Caballero también expresó disculpas al pontífice por la coincidencia de fechas y calificó la programación del desplazamiento presidencial como un desacierto del Ejecutivo.

Senadores defendieron importancia de la participación del Perú en APEC

El senador Daniel Barragán, de Obras, defendió la necesidad de que la mandataria cumpla sus compromisos internacionales y cuestionó que la visita religiosa condicione la agenda presidencial.

Durante su intervención, sostuvo que las actividades de Estado y las convicciones religiosas deben abordarse por separado.

El debate reflejó dos posiciones: quienes consideraron prioritario garantizar la presencia de la jefa de Estado en los encuentros económicos internacionales y quienes cuestionaron su ausencia durante la despedida del pontífice.

¿Qué actividades realizará Keiko Fujimori en China y Japón?

La presidenta participará en la cumbre APEC 2026 en Shenzhen, donde los representantes de las economías miembros abordarán asuntos relacionados con comercio internacional, inversiones, conectividad, innovación tecnológica y desarrollo sostenible.

Según la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo, la agenda peruana busca impulsar oportunidades comerciales y de inversión, así como la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La reunión de líderes económicos está prevista para el 18 y 19 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial de APEC.

Posteriormente, Fujimori viajará a Tokio, donde el viernes 20 de noviembre tiene programada una reunión con la primera ministra Sanae Takaichi para abordar temas de cooperación bilateral entre Perú y Japón.

La autorización concedida por el Senado contempla su permanencia fuera del territorio nacional hasta el sábado 21 de noviembre.