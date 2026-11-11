La espera terminó. Después de tres años, Robert Prevost vuelve al Perú, la tierra que lo acogió durante gran parte de su trayectoria pastoral y que hoy lo recibe como cabeza de la Iglesia.

El avión de su santidad aterrizará a las 5:30 p. m. en el Grupo Aéreo N.° 8 de la Base Aérea del Callao, donde la presidenta Keiko Fujimori, encabezará la bienvenida oficial.

“Así es que, qué alegría que sobre todo en Perú, que es un país tan católico, podamos recibir este regalo maravilloso de recibir esta gran visita”, expresó la jefa de Estado en vísperas de su arribo.

ARGENTINA

Antes de su llegada, el santo padre cumplirá una última agenda en suelo argentino. A las 8:00 a. m., hora local, el pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, y a las 10:00 a. m. oficiará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La despedida oficial está prevista para la 1:30 p. m., en el aeropuerto de Ezeiza.

La tarde de ayer, el líder religioso congregó a una multitud en Córdoba, donde presidió una liturgia en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y después se reunió con sacerdotes en la Catedral.

“¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!”, exhortó ante el aplauso de miles de fieles.

Esa misma devoción ya se vive en la capital peruana. La Municipalidad de Lima estimó que 12,000 personas acudirán hoy a la Plaza de Armas y 15,500 mañana. Las calles aledañas se cerraron anoche para garantizar el orden y la seguridad.

El general Víctor Meza Farfán, jefe de la Región Policial Lima Centro, precisó que entre 15,000 y 16,000 agentes custodiarán las actividades del sumo pontífice en el país. El Gobierno declaró días no laborables compensables desde hoy hasta el lunes 16.

“Hemos convocado no solo a nuestros agentes de las diversas direcciones policiales, sino también a nuestros cadetes y miembros de las Fuerzas Armadas, que nos están apoyando”, resaltó.

La música también tendrá un papel importante durante la gira apostólica. El tema “León, hermano del camino”, compuesto por Jaime Montoya e interpretado por el Coro Aguchita, fue elegido himno oficial tras ganar el concurso nacional “León de la Esperanza”. Un coro infantil será el encargado de entonar la melodía durante las principales actividades públicas del obispo de Roma en territorio nacional.

Miles de jóvenes limeños también aguardan con entusiasmo la vigilia en el Estadio Nacional. Como se recuerda, las 52,000 entradas se acabaron en poco más de una hora después de ofrecerse, según Juan Bytton, secretario general de la visita en Lima.

“Se agotaron las entradas en una hora para el estadio. Habíamos dicho que se abría Teleticket a las 12:00 y a la 1:15 ya había como 61 mil personas en línea”, relató.

El resto de fieles en la capital tendrá una última oportunidad para ver al sumo pontífice: el lunes 16 en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco. El Ministerio de Defensa informó que acondicionó más de 70 hectáreas con capacidad para un millón 200 mil asistentes repartidos en 37 sectores.

Hasta el lunes, alrededor de 800,000 feligreses habían reservado su boleto, según monseñor Guillermo Inca, coordinador general de la gira apostólica. El religioso adelantó que las imágenes del Señor de los Milagros y de la Virgen de Copacabana estarán presentes en el altar durante la eucaristía.

GIRA NACIONAL

En el interior del país esperan igual de atentos la llegada del santo padre. En Lambayeque, el gobernador Jorge Pérez estima recibir hasta 2 millones de peregrinos en las Pampas de Pimentel. Adelantó que colocará pantallas en la ciudad y realizará una transmisión en tiempo real de la visita para quienes no logren asistir a los actos oficiales.

En Chiclayo, los líderes locales también alistan una presentación de marinera para recibir al papa.

En Pucallpa, los artistas Vilca Gonzales y Pedro Favaron desarrollaron atuendos con arte shipibo que utilizarán los sacerdotes y obispos durante la homilía presidida por León XIV, en el recinto deportivo conocido como La Videnita.

En Cusco entregarán códigos QR para acceder a la plaza principal y Saqsaywaman, según indicó monseñor Israel Condorhuamán.

De esta manera, León XIV recorrerá las tres regiones naturales del Perú. Tras sus actividades en Lima, el pontífice partirá el viernes 13 hacia el norte, cruzará luego los Andes y, antes de retornar a la capital, arribará a la Amazonía, según el programa oficial que presentó la Conferencia Episcopal Peruana.

ITINERARIO

El viaje papal por el país comenzará a las 7:40 a. m. del viernes, cuando parta rumbo a Chiclayo, en Lambayeque.

De acuerdo con la agenda oficial, a las 10:30 a. m. el otrora obispo de la diócesis chiclayana presidirá la primera misa de su gira peruana en la explanada de las Pampas de Pimentel.

Al mediodía, el sumo pontífice realizará una visita privada a la capilla San Óscar Arnulfo Romero. Por la tarde se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, y a las 5:45 p. m. dialogará con la comunidad de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Al final del día cenará junto al clero norteño.

Según el programa, el sábado 14 su santidad coronará, a las 8:00 a. m., a la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Al caer la tarde, el religioso encabezará una oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo en el santuario que lleva su nombre.

Posteriormente, el obispo de Roma volará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. Según el itinerario, su aterrizaje en dicho distrito está previsto para las 9:50 a. m. Ese mismo día, a las 11:00 a. m., el papa oficiará una eucaristía en la explanada que lleva el mismo nombre del distrito. La comitiva retornará a Chiclayo a las 2:00 p. m.

El domingo 15 sería la jornada más intensa de la visita de León XIV. El santo padre llegará a las 10:00 a.m. a Cusco y media hora después se encontrará con los representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

En ese punto, el papa entregará la Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén, patrona de la ciudad, según el Arzobispado de Lima.

La agenda, asimismo, señala que a las 11:45 a. m. León XIV rezará el Ángelus frente a la Basílica Catedral de la Asunción y obsequiará un sudario confeccionado en el Vaticano al Señor de los Temblores, detalló monseñor Israel Condorhuamán Estrada, administrador de la Catedral cusqueña.

Luego, el pontífice partirá a la 1:05 p. m. hacia Pucallpa, en Ucayali.

A las 3:00 p. m., el papa escuchará a misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, a orillas de la laguna de Yarinacocha. A las 4:45 p. m., presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali antes de volver a Lima por la noche. El lunes se despedirá, una vez más, de nuestro país.