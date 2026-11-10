La próxima visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, ha despertado el interés de los ciudadanos por conocer los detalles de sus actividades. Según Google Trends, las búsquedas relacionadas con la agenda oficial, los puntos de encuentro y la logística del viaje registran un incremento significativo frente a la semana anterior.

Entre los términos que presentan un mayor crecimiento figuran “Vigilia de Jóvenes”, “Estatua del Papa en el Callao” y preguntas como “¿A qué hora llega el Papa a Perú?”.

Las regiones que muestran mayor interés en la visita son Lambayeque, Callao, Cusco, Ucayali y Lima.

Este comportamiento está relacionado con el despliegue de delegaciones de fieles y el seguimiento de las transmisiones oficiales. Ante este escenario, Google presenta distintas herramientas para facilitar el acceso a información y seguir las actividades del pontífice.

Por su parte, el Buscador de Google permite encontrar noticias de última hora y comunicados oficiales mediante consultas como “Visita del Papa Perú 2026” o “Cierres de calles Lima”. También se recomienda utilizar la pestaña Noticias para verificar avisos de las instituciones.

Para quienes sigan las actividades desde casa, YouTube permite activar recordatorios de las transmisiones en directo de canales como Vatican News y la Agencia de Noticias Andina, además de acceder a resúmenes en Shorts.