El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se refirió al próximo viaje de la presidenta Keiko Fujimori a China y Japón, programado del 15 al 21 de noviembre, y resaltó la importancia de la agenda internacional de la mandataria.

En diálogo con Canal N, Galarreta detalló que la agenda contempla reuniones relacionadas con APEC y encuentros con autoridades de Japón. Asimismo, señaló que el itinerario se organizó tomando en cuenta la duración de los vuelos, a fin de garantizar la participación de la mandataria en las actividades previstas.

El jefe del Gabinete negó que la salida de la mandataria del país constituya un desaire a la próxima visita del papa León XIV y remarcó que el Ejecutivo debe cumplir con sus compromisos internacionales y fortalecer las relaciones bilaterales del Perú.

“No hay ningún tema relacionado a que se quiere ir o que no, o que es un desaire. Hay un gobierno que necesita buscar ayuda para el Perú, hay relaciones importantes como APEC”, sostuvo Galarreta.

En cuanto a los funcionarios que formaron parte de las administraciones de Dina Boluarte y José Jerí, el premier indicó que su continuidad en el Estado dependerá de su experiencia y del adecuado cumplimiento de sus responsabilidades.

Galarreta afirmó que el actual Gobierno está encabezado por Keiko Fujimori y explicó que las limitaciones normativas dificultan la contratación de nuevos profesionales que no tienen experiencia previa en la administración pública.

En ese sentido, recordó que el Ejecutivo pidió al Congreso facultades para promover reformas y agilizar los procesos de contratación estatal, pero precisó que únicamente obtuvo 27. Pese a ello, aseguró que el Gobierno seguirá impulsando estos cambios, aunque su implementación demande más tiempo.