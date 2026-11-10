La presidenta Keiko Fujimori podría no participar de la despedida del papa León XIV debido al cruce entre el cierre de la visita apostólica y el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, conocido como APEC, en China.

Palacio de Gobierno solicitó ayer al Senado autorizar el viaje entre el 15 y el 21 de noviembre. Así, la jefa del Ejecutivo podría dejar el país un día antes de la partida del pontífice, agendada para el lunes 16.

AGENDA

El oficio 311-2026-PR, firmado por la mandataria y por el titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, detalla que el periplo contempla dos paradas.

La primera será en Shenzhen, ciudad que acogerá la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos los días 18 y 19. La segunda, en Japón, donde la gobernante se reunirá el día 20 en Tokio con la premier Sanae Takaichi, en el décimo aniversario de la alianza estratégica que une a ambas naciones.

Como se recuerda, durante la última jornada de la estadía papal se celebrará una misa a las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas. De acuerdo con el itinerario difundido por la Santa Sede, tras la eucaristía, León XIV se dirigirá al Grupo Aéreo número 8, en el Callao, para la ceremonia de adiós, prevista a la 1:15 p. m., y luego partirá a Italia.

INTERINO

Ante la ausencia de Fujimori, el pedido al Parlamento explica que, en concordancia con el artículo 115 de la Constitución, que prevé el relevo cuando el jefe de Estado sale del territorio nacional, “el primer vicepresidente de la República se encargará del despacho”. Así, el cargo recaería en Galarreta, quien acompañaría en este caso al sucesor de Pedro hasta la escalerilla del avión. Este no sería un episodio inédito en la región. En julio de 2013, la mandataria brasileña Dilma Rousseff no asistió al último acto oficial del papa Francisco en Brasil, en el aeropuerto de Galeão. En su lugar, la representó el vicepresidente Michel Temer.