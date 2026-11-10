El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, expuso las prioridades del Gobierno en el foro “Panorama Económico, Promoción de la Inversión y Reconstrucción Post Fenómeno El Niño”, organizado por El Comercio y América Multimedia, en alianza con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Cuba centró su intervención en las obras públicas que el Estado dejó sin terminar en gestiones anteriores.

Desatención

El ministro señaló que el 40% de los proyectos de inversión pública está “abandonado” y que el país destina 5% del Producto Bruto Interno (PBI) para su atención, un nivel 50% superior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Una razón importante es el fracaso en expedientes técnicos mal hechos. Entonces, una obra que piensa que va a costar 100 (...) en verdad cuesta 200. Así de grosera es la cosa”, advirtió.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que este escenario empuja al contratista a pedir una adenda que algunos alcaldes rechazan, por lo que la obra queda incompleta.

Sin embargo, reconoció que el MEF también recortó recursos a alcaldes que iniciaron más obras de las que podían financiar.

Por ello, el presupuesto de 2027 priorizará a los alcaldes que terminen las obras de su antecesor. Agregó que las obras nuevas avanzarán solo si resultan “imprescindibles” para cada región.

“Tenemos una enfermedad de inaugurar primero las piedras, pero no nos importa terminar el servicio, la última milla”, afirmó.

Panorama

Cuba informó que la tasa de desempleo en Lima Metropolitana alcanzó 4.4% en el trimestre móvil a septiembre, su menor nivel desde 2001 según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), mientras que la informalidad laboral llegó a 70.2% en 2025, frente al 47.4% del promedio regional.

No obstante, precisó que 20% del PBI se genera de manera informal y que la microempresa concentra una informalidad laboral de 90%. Añadió que el incumplimiento del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el impuesto a la renta equivale a 9% del PBI, frente a 6.7% en América Latina.

En ese sentido, el MEF impulsa cuatro reformas estructurales que abarcan la formalización laboral, el acceso al financiamiento, la gestión de la inversión pública y el cumplimiento tributario.

“En cada una de las cuatro trabajamos, y en entre 6 y 9 meses vamos a tener productos para poder ver en la mesa”, puntualizó Cuba.