Durante la prueba de color de las cédulas para la Segunda Elección Regional, realizada en el distrito de Ate, Roberto Burneo aseguró que el organismo electoral no respaldaría mecanismos que permitan evadir la prohibición constitucional de reelección inmediata de autoridades municipales. “Nunca íbamos a avalar ninguna reelección encubierta”, manifestó el titular del JNE.

El presidente del organismo electoral precisó que los alcaldes en funciones pueden postular al cargo de regidor, como ocurrió en los procesos electorales de 2018 y 2022. Sin embargo, aclaró que no pueden utilizar esa posición para retornar a la alcaldía, ya sea directamente o mediante un mecanismo de sucesión.

Según Burneo, esta práctica vulneraría lo establecido en el artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de las autoridades municipales.

Consultado sobre los motivos por los que el Pleno del JNE no estableció este criterio antes de las elecciones municipales del 4 de octubre, Burneo manifestó en declaraciones a RPP que: “Ya hemos nosotros indicado desde hace tiempo que íbamos a resolver las controversias en cada momento en que se presentaran. El tema de la participación de un alcalde en forma inmediata como primer regidor no es algo nuevo”.

Asimismo, indicó que la participación de alcaldes en funciones como candidatos a primeros regidores no constituye una situación nueva en los procesos electorales.

No obstante, reconoció que quedaba pendiente determinar qué mecanismos podían conducir a una reelección inmediata encubierta, aspecto que, según señaló, ya fue resuelto por la entidad electoral.

Finalmente, Burneo sostuvo que no podía adelantar una opinión sobre estos casos antes de que el Pleno adoptara una decisión, debido a que forma parte del órgano colegiado que evalúa las controversias electorales.