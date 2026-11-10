El embajador de Estados Unidos (EE. UU.) en Perú, Bernie Navarro, anunció que su país evalúa cuatro proyectos de inversión en Perú.

“Uno estamos al cerrar pronto, así que no puedo hablar cuáles son, son secretos de Estado”, declaró en el foro de El Comercio, América Multimedia y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El diplomático señaló que las iniciativas comprenden sectores como infraestructura, puertos y tecnología.

También habló sobre la cooperación ante emergencias. “Hemos estado bien enfocados con El Niño y estamos apoyando en todo lo que podemos”, dijo, tras reiterar que el buque hospital USNS Comfort estará en el Perú del 14 al 24 de enero de 2027. “Ese buque tiene 1000 camas y es un centro de emergencia, es un hospital ambulante”, resaltó.