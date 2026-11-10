Este martes 10 se publicó la resolución Resolución Legislativa 001-2026-2027-CD en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, que presenta los temas que serán discutidos a lo largo del próximo periodo legislativo en la Cámara de Diputados para el periodo 2026 - 2027.

La agenda cuenta con 5 objetivos, divididos en 35 políticas de Estado y 89 temas/proyectos de ley. Entre los temas que serán discutidos en la agenda se tiene:

Descentralización política, económica y administrativa para proporcionar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú, Política de seguridad nacional, acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social, afirmación de la economía social del mercado, política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad, plena vigencia de la constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial.

Esta resolución cuenta con la firma del presidente la Cámara de Diputados, Oscar Reto y la vicepresidenta, Analí Márquez.