La visita del papa León XIV también será una oportunidad para que la Iglesia peruana comparta una de sus tradiciones de oración. El jueves 12 de noviembre, el pontífice rezará la Hora Tercia junto a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de la Iglesia peruana, durante un encuentro en la Basílica Catedral de Lima.

El padre Juan Carlos Valverde, de la Arquidiócesis de Lima, explicó a la agencia Andina que esta oración forma parte de la Liturgia de las Horas, una antigua tradición católica que busca santificar distintos momentos del día mediante himnos, salmos, lecturas bíblicas y antífonas.

Debido a que el encuentro está programado para las 10:20 a. m., corresponderá rezar la Hora Tercia, que se celebra a las 9:00 a. m. Según detalló el sacerdote, durante este momento de oración se compartirán un himno, tres salmos y una lectura bíblica.

Valverde destacó que la Liturgia de las Horas permite expresar la unidad de la Iglesia mediante una oración común, en la que pueden participar tanto religiosos como fieles laicos.