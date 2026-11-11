El papa León XIV, exobispo de Chiclayo, se reencontrará hoy con los feligreses peruanos. El Santo Padre llega al país con una recargada agenda de actividades, con Lima como primer punto de encuentro, en una visita de cinco días.

Retorno

El papa León XIV pisará suelo peruano a las 5:30 p.m., tras su paso por Argentina. Llegará al Grupo Aéreo N.º 8 de la Base Aérea del Callao. A su arribo lo esperarán funcionarios del más alto nivel, la prensa y un gran despliegue de seguridad.

Luego abordará un auto cerrado para trasladarse al punto donde lo aguardará el papamóvil, un vehículo acondicionado especialmente para que salude a los fieles en espacios públicos.

El coordinador nacional de la visita del papa León XIV, monseñor Guillermo Inca, detalló que el sumo pontífice recorrerá las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Además, indicó que durante ese trayecto podría mantener las ventanas bajas para enviar algunos saludos; tal como ocurrió en su visita a Uruguay, aunque no en Argentina.

Papamóvil

Media hora después, aproximadamente, Prevost llegará a la Basílica María Auxiliadora, perteneciente a la Congregación Salesiana en el Perú, ubicada en el distrito de Breña.

El párroco salesiano Daniel Coronel detalló que se instalarán, en los exteriores, “un palco y una pantalla gigante (…) para que todos los feligreses, que están en la parte opuesta, tengan la posibilidad de seguir paso a paso el arribo del papa”.

“La imagen (de María Auxiliadora) se ubicará en la vía auxiliar. La imagen estará ahí para que sea visible cuando el papa descienda del auto particular y ascienda al papamóvil”, refirió a Canal N.

​Ya en el vehículo oficial, el papa León XIV recorrerá las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, así como el jirón Conde de Superunda, en su camino a la Plaza de Armas, donde 12,000 personas lo esperarán de acuerdo con las estimaciones.

A lo largo del recorrido, miles de fieles se congregarán en un acto de fraternidad para recibir al enviado de San Pedro. Este será el primer reencuentro del exobispo, nacionalizado peruano, con sus compatriotas.

La escolta correspondiente estará integrada por 24 vehículos motorizados, según el jefe de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, general Humberto Alvarado López.

Además, se contemplan hasta tres anillos de seguridad. El primero estará conformado por agentes de la Dirección de Seguridad del Estado e integrantes del equipo de protección personal del Vaticano. El siguiente tendrá a agentes de distintas regiones policiales y, finalmente, el tercer anillo contará con el personal de las unidades especializadas de la Policía Nacional.

“Hemos presentado ya todos los equipos y toda la Policía está con orden de inamovilidad, todos. Los 138,000 efectivos van a estar en esto. Si bien 32,000 estarán con la seguridad de su santidad, todos los demás están en tránsito, en las fronteras y las calles. (...) Estamos preparados”, resaltó el ministro del Interior, César Astudillo.