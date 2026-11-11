El papa León XIV exhortó a los jóvenes a no dejarse dominar por los que calificó como ídolos contemporáneos, entre ellos “el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”.

El mensaje fue pronunciado este martes durante una vigilia en Buenos Aires, Argentina, ante más de un millón de personas.

Durante su intervención, el pontífice también cuestionó a quienes lucran ofreciendo experiencias que pueden generar dependencia, como la pornografía y el consumo de sustancias. Además, advirtió sobre las consecuencias de buscar reconocimiento y aceptación a cualquier costo, incluso mediante comportamientos que pueden dañar a otras personas.

“A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”, señaló León XIV ante una multitud conformada principalmente por jóvenes, que respondió a sus palabras con aplausos y muestras de emoción.

Antes del discurso, Agustín Cristian Schinca, de 25 años y en recuperación por adicciones, compartió su experiencia. Contó que las burlas que recibía por no tener la misma ropa y zapatillas que sus compañeros lo llevaron a aislarse y buscar aceptación en un grupo de personas mayores que consumían alcohol y drogas. Tras vivir en la calle, encontró apoyo en el Hogar de Cristo, donde actualmente acompaña a otros jóvenes en recuperación.

El mensaje del papa también fue valorado por los asistentes. Benjamín Paz, estudiante de 19 años, destacó la importancia de mostrarse auténtico y no depender de la opinión ajena, especialmente en las redes sociales.