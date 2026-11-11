La llegada del papa León XIV al Perú, prevista para este miércoles 11 de noviembre, tendrá una cobertura especial de Diario Correo, que desplegará un equipo periodístico para informar sobre las principales actividades de la visita apostólica, programada hasta el lunes 16 de noviembre.

El medio ofrecerá programas especiales de análisis en vivo, con la participación de periodistas y conductores que abordarán el contexto, el desarrollo y las repercusiones de los encuentros del pontífice con autoridades, representantes de la Iglesia católica y ciudadanos de distintas regiones.

La propuesta incluirá mesas de streaming, enlaces con corresponsales, reportes de enviados especiales y transmisiones de los actos más importantes de una agenda que comprende Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Iván Slocovich encabezará programas especiales de análisis de Diario Correo

La cobertura comenzará el miércoles 11 de noviembre a las 5:00 p.m., con un programa especial conducido por el director periodístico de diario Correo, Iván Slocovich y el periodista Renato Sandoval, quienes analizarán los preparativos de la llegada del papa León XIV, procedente de Argentina, así como los principales aspectos de su visita al país.

El espacio tendrá una duración de dos horas y acompañará el arribo del pontífice a la Base Aérea del Callao, programado para las 5:30 p.m., además de la ceremonia oficial de bienvenida en Palacio de Gobierno, prevista para las 6:15 p.m.

El jueves 12 de noviembre, desde las 5:00 p.m., Iván Slocovich y Johana Ugaz, editora web de diario Correo, conducirán una nueva mesa de análisis dedicada a los acontecimientos de la jornada y a la vigilia de oración con jóvenes y universitarios programada para las 6:00 p.m.

Correo tendrá enlaces especiales desde Chiclayo y Cusco

El viernes 13 de noviembre, a partir de las 10:00 a.m., Correo ofrecerá una nueva edición de su programa especial, conducida por Iván Slocovich y Johana Ugaz, para informar sobre el retorno del papa León XIV a Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de convertirse en pontífice.

La transmisión incluirá un enlace con Walter Serquén, editor de Correo en Lambayeque, además de imágenes y reportes de los enviados especiales. Ese día, el Santo Padre presidirá una misa a las 10:30 a.m. en las Pampas de Pimentel y participará en encuentros con representantes de la Iglesia y de la comunidad universitaria.

La cobertura continuará el domingo 15 de noviembre, desde las 10:00 a.m., con un programa especial a cargo de subdirector de Correo, Jorge Esteves y Mónica Cáceres, editora de Correo en Arequipa. El espacio abordará la llegada del pontífice al Cusco y contará con enlaces de Juan Sequeiros, corresponsal de Correo en la Ciudad Imperial.

Durante esta jornada, León XIV participará en un encuentro con fieles en Saqsaywaman y posteriormente se trasladará a Pucallpa, donde tiene previstas actividades con misioneros, representantes de los pueblos amazónicos y una celebración eucarística.

Programa especial para la despedida del papa León XIV

El lunes 16 de noviembre, Diario Correo dedicará una última mesa de análisis al balance de la visita apostólica.

El espacio comenzará a las 12:30 p.m. y será conducido por Iván Slocovich y Sofía López, periodista de política de Correo, quienes revisarán los principales acontecimientos de los seis días de recorrido del pontífice por el Perú.

La jornada final contempla una misa en la Base Aérea Las Palmas, programada para las 10:30 a.m., y la ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao, a la 1:15 p.m. La salida del papa rumbo a Roma está prevista para la 1:45 p.m.

¿Cuál es la agenda del papa León XIV en Perú del 11 al 16 de noviembre?

De acuerdo con el programa de la visita apostólica difundido por la Conferencia Episcopal Peruana, el Santo Padre cumplirá actividades religiosas, encuentros institucionales y celebraciones multitudinarias.

Miércoles 11 de noviembre - Lima y Callao: llegada a las 5:30 p.m., ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno y encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre - Lima: encuentro con obispos y representantes de la Iglesia, actividades en el Centro Histórico y vigilia con jóvenes y universitarios a las 6:00 p.m.

Viernes 13 de noviembre - Chiclayo: misa a las 10:30 a.m. en las Pampas de Pimentel, visita a la capilla San Óscar Romero y reuniones con integrantes de la comunidad eclesial y universitaria.

Sábado 14 de noviembre - Chiclayo y Cajamarca: actividades religiosas en Chiclayo, traslado a Santa Cruz de Succhabamba y misa programada para las 11:00 a.m.

Domingo 15 de noviembre - Cusco y Pucallpa: encuentro con fieles en Saqsaywaman a las 10:30 a.m., rezo del Ángelus en Cusco y actividades con pueblos amazónicos en Pucallpa.

Lunes 16 de noviembre - Lima y Callao: visita a una casa de acogida para adultos mayores, misa en Las Palmas y ceremonia de despedida antes de partir hacia Roma.

¿Cómo seguir la cobertura especial del papa León XIV en Diario Correo?

Los lectores podrán seguir las principales actividades del papa León XIV mediante la cobertura digital de Diario Correo, que combinará programas periodísticos de análisis, imágenes de los eventos y reportes desde los escenarios de la visita.

De esta manera, Correo ofrecerá información sobre el desarrollo del itinerario, las intervenciones del pontífice y los acontecimientos que marcarán su paso por el Perú.