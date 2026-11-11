La Fuerza Aérea del Perú desplegó cuatro helicópteros Mi-17 que estarán a disposición del papa León XIV y su comitiva durante su visita a la región Lambayeque.

El denominado ‘Papacóptero FAP’, presentado por el Ministerio de Defensa, ya se encuentra en desplazamiento hacia la ciudad de Chiclayo, donde esperará el arribo del sumo pontíficepapa como parte del operativo de transporte y seguridad organizado para su visita al país.

El despliegue contempla otros tres helicópteros multipropósito Mi-17, que despegaron desde el Grupo Aéreo N.° 3 con destino a la región Lambayeque. Estas aeronaves serán utilizadas para trasladar al sumo pontífice y a su comitiva oficial durante sus actividades programadas.

Según lo previsto, las unidades estarán listas para ejecutar la operación principal este sábado 14 de noviembre, cuando transportarán al papa León XIV hasta la comunidad de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

Cada helicóptero cuenta con una tripulación especializada de al menos cinco integrantes: piloto, copiloto, ingeniero de vuelo, mecánico de a bordo y personal paramédico capacitado para atender posibles emergencias durante el traslado.

Con este despliegue anticipado, la Fuerza Aérea del Perú busca garantizar el soporte logístico y operativo, así como la seguridad del pontífice y su comitiva durante las actividades oficiales programadas en el territorio nacional.