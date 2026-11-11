El papa León XIV ya se encuentra en territorio peruano. El santo padre llegó este miércoles 11 de noviembre procedente de Argentina, donde culminó su visita apostólica con una multitudinaria misa en el santuario de Nuestra Señora de Luján.

Su arribo al Grupo Aéreo N.° 8 del Callao marca el inicio de una visita que se extenderá hasta el 16 de noviembre.

Durante su permanencia en el país, el pontífice visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde participará en encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y fieles. Sigue EN VIVO todos los detalles de su recibimiento, sus desplazamientos y las actividades previstas en su agenda oficial.

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Sigue la transmisión en vivo y observa las imágenes de la llegada del pontífice, su recorrido y las principales actividades de su visita apostólica.

🔴 EN VIVO | Sigue todas las incidencias de la visita del papa León XIV al Perú

5:36 p. m. | El papa León XIV salió de la aeronave y saludó a los peruanos que lo esperaban. Al descender, estrechó la mano de la presidenta Keiko Fujimori, quien le dio la bienvenida al país.

El papa León XIV fue recibido por Keiko Fujimori, Carlos Espá y con público en el Grupo Aéreo N°8. (América TV)

5:33 p. m. | La presidenta Keiko Fujimori y el canciller se dirigen hacia la aeronave para recibir al papa León XIV.

5:28 p. m. | A pocos minutos de la llegada del papa León XIV, el Palacio de Gobierno luce preparado para recibir al pontífice.

5:03 p. m. | ¡Bienvenido al Perú! El papa León XIV ya llegó al país. Su avión aterrizó y marca el inicio de su visita apostólica.

5:00 p. m. | La formación de honor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, instalada frente al Palacio de Gobierno, en la Plaza Mayor de Lima, se encuentra en su etapa final.

4:59 p. m. | La aeronave que transporta al papa León XIV se aproxima a la pista del aeropuerto internacional Jorge Chávez para completar su aterrizaje.

4:38 p. m. | La presidenta Keiko Fujimori llegó para dar la bienvenida al papa León XIV.

4:26 p. m. | La imagen del Señor de los Milagros sale a la avenida Tacna, a la altura de la cuadra 4, en medio de la expectativa por la llegada del papa León XIV al Perú.

4:06 p. m. | Decenas de fieles católicos se congregaron en la avenida Brasil para esperar el paso del papa León XIV. Los asistentes permanecen en este punto a la expectativa de ver al pontífice durante su recorrido hacia Palacio de Gobierno, en medio de muestras de emoción y devoción.

¿Qué rutas recorrerá el papa León XIV y qué calles estarán cerradas en Lima?

El papa León XIV recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa como parte de su visita apostólica al Perú, programada del 11 al 15 de noviembre.

Lima y Callao: llegada y recorrido desde Breña hasta Palacio de Gobierno

Miércoles 11 de noviembre

5:30 p. m. | Llegada al Perú: el papa León XIV aterrizará en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao.

Primer tramo: Saldrá en un vehículo cerrado y recorrerá las avenidas Faucett, La Marina y Brasil.

Cambio de vehículo en Breña: a la altura de la basílica María Auxiliadora, en la avenida Brasil, abordará el papamóvil.

Segundo tramo: continuará por las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, además del jirón Conde de Superunda.

Destino: Llegará a Palacio de Gobierno, donde participará en la ceremonia de bienvenida y sostendrá una reunión con la presidenta de la República.

Actividad posterior: Se trasladará al Gran Teatro Nacional para un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Lima: recorrido por la avenida Tacna y visita a Las Nazarenas

Jueves 12 de noviembre

Salida: El pontífice partirá de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, en un automóvil cerrado.

Primer tramo: Se desplazará hasta el Centro Cívico.

Cambio al papamóvil: Desde este punto continuará hacia el Centro Histórico de Lima.

Ruta: Recorrerá la avenida Garcilaso de la Vega, la avenida Tacna y el jirón Conde de Superunda.

Parada en Las Nazarenas: Visitará el monasterio para realizar una oración frente a la imagen del Señor de los Milagros.

9:30 a. m. | Encuentro con los obispos: Sostendrá una reunión con representantes de la Iglesia peruana.

10:20 a. m. | Catedral de Lima: Encabezará la celebración de la Hora Media.

11:30 a. m. | Encuentro con fieles: Participará en una actividad religiosa en el Centro Histórico.

6:00 p. m. | Estadio Nacional: Presidirá una vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

Chiclayo: misa en las Pampas de Pimentel

Viernes 13 de noviembre

Destino: El papa León XIV visitará Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de convertirse en pontífice.

Recorrido en papamóvil: Utilizará este vehículo durante su ingreso a la explanada de las Pampas de Pimentel.

10:30 a. m. | Misa multitudinaria: celebrará una misa en este recinto.

Otras actividades: Durante su permanencia en la región, también participará en encuentros con representantes de la Iglesia y de la comunidad universitaria.

Cusco: recorrido de ocho kilómetros hasta Saqsaywaman

Domingo 15 de noviembre

10:00 a. m. | Llegada a Cusco: Aterrizará en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

Recorrido en papamóvil: Desde el terminal aéreo se desplazará aproximadamente ocho kilómetros hasta el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Ruta: El trayecto incluirá el paso por la avenida El Sol.

10:30 a. m. | Saqsaywaman: Participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular.

Actividad posterior: Realizará la oración del Ángelus en la plaza de la Catedral de Cusco.

Pucallpa: recorrido hasta la Villa Deportiva Regional de Ucayali

Domingo 15 de noviembre

2:30 p. m. | Llegada a Pucallpa: el pontífice arribará a la región Ucayali.

3:00 p. m. | Malecón Puerto Callao: Sostendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos.

Recorrido en papamóvil: Abordará el vehículo en la Plaza de Armas de Pucallpa para trasladarse hacia la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como la Videnita.

4:45 p. m. | Videnita: Celebrará una misa como parte de su encuentro con las comunidades amazónicas.