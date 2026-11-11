El papa León XIV visitó este miércoles 11 de noviembre la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires, Argentina, donde pidió a los internos aprovechar el tiempo de reclusión como una oportunidad para reconstruir sus vidas, recuperar la esperanza y prepararse para su reinserción en la sociedad.

El pontífice estadounidense-peruano llegó al establecimiento penitenciario durante la última jornada de su visita a Argentina. Allí escuchó los testimonios de personas privadas de libertad que compartieron sus experiencias relacionadas con las adicciones, la separación familiar y su acercamiento a la fe.

Durante el encuentro, desarrollado en el gimnasio del penal, León XIV sostuvo que la prisión puede convertirse en “una oportunidad para empezar de nuevo” y pidió que el tiempo de reclusión sea una ocasión para la conversión y la esperanza.

La cárcel que visitaba el papa Francisco

La cárcel de Villa Devoto mantiene una estrecha relación con la historia pastoral de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, quien visitó el establecimiento en numerosas ocasiones durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires.

Bergoglio acudía al penal para acompañar a los internos y llegó a realizar allí el tradicional lavatorio de pies del Jueves Santo. También compartió una Navidad con los presos y expresó una pregunta que posteriormente repetiría durante su pontificado: “¿Por qué ellos y no yo?”.

El sacerdote Matías de Martini, capellán del establecimiento, recordó que Francisco regaló a la comunidad penitenciaria una imagen de la Virgen de Luján, que permanece en el lugar como símbolo de su vínculo con los internos.

“El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, nos visitaba siempre. Aquí hoy tenemos la imagen de la Virgen de Luján que nos regaló y que luego se convirtió en la Virgen del papa”, relató el capellán.

Presos cuentan cómo las adicciones afectaron sus vidas

Uno de los momentos centrales de la visita fue el testimonio de Cristian, de 29 años, privado de libertad desde 2025, quien explicó cómo el consumo de drogas y alcohol lo alejó de su familia, le hizo perder su trabajo y lo llevó a vivir en la calle.

Cristian aseguró que su acercamiento a la fe le permitió recuperar valores personales y dirigió un mensaje a quienes atraviesan problemas de adicción: “Siempre hay una salida y Dios escucha”.

También intervino Maximiliano, de 32 años, quien relató cómo las adicciones afectaron la relación con su familia y sus hijas. El interno expresó su deseo de encontrar un empleo y reconstruir su hogar.

“Deseo construir una vida de bien: tener un trabajo digno, un hogar verdadero, cuidar y disfrutar de mis hijas”, manifestó.

Por su parte, Reinaldo, de 44 años y padre de cuatro hijos, compartió su proceso de transformación personal y su experiencia de reinserción social. Aseguró que es posible cambiar de vida pese a los errores cometidos.

Los tres testimonios fueron escuchados por León XIV, quien destacó la importancia de ofrecer oportunidades reales para la recuperación de las personas privadas de libertad.

León XIV pide que la prisión sea una oportunidad para empezar de nuevo

Tras escuchar a los participantes, el papa reconoció las dificultades emocionales que enfrentan los internos, especialmente por la separación de sus familiares y las consecuencias de sus decisiones.

“Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”, manifestó el pontífice.

También reconoció las desilusiones de quienes no encontraron apoyo en momentos difíciles y señaló que esas experiencias pueden dejar heridas profundas.

Sin embargo, León XIV afirmó que los establecimientos penitenciarios también pueden ser espacios de transformación, aprendizaje y adquisición de conocimientos y oficios que permitan a los internos reconstruir sus proyectos de vida.

El pontífice pidió que el tiempo de aislamiento “no sea en vano, sino que se convierta en un tiempo de gracia y de salvación”.

Asimismo, reclamó condiciones penitenciarias más humanas, capaces de favorecer la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad.

Cárcel de Villa Devoto se prepara para su cierre

La visita papal se produjo mientras el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto atraviesa un proceso de cierre y traslado de sus internos.

El proyecto de desactivación del establecimiento forma parte de un acuerdo alcanzado en 2018 entre el Gobierno nacional argentino y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Antes de la llegada del pontífice, aproximadamente 1.400 internos fueron trasladados a una nueva prisión ubicada en Marcos Paz, en las afueras de la capital argentina.

Según los reportes del encuentro, 69 reclusos permanecían en el penal y participaron en la visita de León XIV, antes de la clausura del establecimiento.

Tras su paso por Villa Devoto, León XIV continuó su agenda hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde tenía programada una misa antes de partir hacia Perú, siguiente destino de su gira sudamericana.