Más de 37 000 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) estarán dedicados a garantizar la seguridad durante la visita apostólica del papa León XIV al país, programada del 11 al 16 de noviembre.

Así lo informó el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, durante una entrevista. Según explicó, los agentes asignados al operativo estarán enfocados en resguardar las actividades del pontífice, mientras que otros efectivos mantendrán funciones como el control del tránsito y la vigilancia en las fronteras.

Ante la llegada del santo padre, el titular del sector Interior exhortó a la ciudadanía a respetar las medidas de seguridad y las rutas establecidas en el plan de operaciones de la PNP. También pidió evitar las aglomeraciones durante los recorridos y las actividades programadas.

El ministro invocó a los fieles a participar con fe y devoción en esta visita, pero sin descuidar las recomendaciones para prevenir incidentes. Asimismo, aconsejó a quienes quieran ver y saludar al pontífice llevar botellas de agua para mantenerse hidratados ante la ola de calor.