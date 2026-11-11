La vida y trayectoria del papa León XIV, así como los años que dedicó a su labor pastoral en el Perú, forman parte de una publicación especial de diario Correo que ha despertado el interés de ciudadanos. El escritor iqueño César Panduro Astorga resaltó el valor de reunir en un libro fotografías, relatos y testimonios sobre el vínculo del actual santo padre con nuestro país.

Fomenta la lectura

Durante una entrevista, expresó que la presencia del papa representa un acontecimiento importante para el mundo católico y para los distintos sectores de la sociedad peruana. En su opinión, su mensaje debe motivar a la reflexión y, sobre todo, a escuchar al prójimo.

Al referirse directamente al libro, el escritor iqueño señaló que la publicación cuenta con un registro gráfico importante y textos que permiten conocer más sobre la vida del pontífice. Consideró que iniciativas editoriales de este tipo contribuyen a fomentar la lectura.

Panduro Astorga también dejó un mensaje sobre la importancia de fortalecer la oración, la meditación y la formación de mejores personas, aspectos que, según indicó, constituyen la esencia del cristianismo.

La opinión del escritor coincidió con la de otros ciudadanos entrevistados en las calles de Ica, quienes también resaltaron la importancia de la llegada del papa León XIV al Perú. Algunos consideraron que su visita representa una oportunidad para fortalecer la unión entre los peruanos, especialmente en un contexto marcado por situaciones difíciles, divisiones y expresiones de odio. Por ello, señalaron que el mensaje del pontífice puede contribuir a promover la paz, la solidaridad y la esperanza, además de brindar aliento a los enfermos y a las personas que más necesitan apoyo.

Cabe señalar que el libro recoge la historia y el vínculo del papa León XIV con el Perú, desde sus años de servicio pastoral hasta su elección como Sumo Pontífice. La publicación contiene 80 páginas a todo color, impresas en papel C12+CB de 90 gramos, e incluye fotografías, relatos y testimonios de su labor junto a comunidades y personas necesitadas del norte peruano, principalmente en Chulucanas, Trujillo y Chiclayo.

Los interesados pueden adquirir esta publicación en los quioscos a un precio de S/ 9.90 o realizar la compra a través de la página web de Colecciones El Comercio.

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