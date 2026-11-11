El papa León XIV congregó este miércoles 11 de noviembre a más de dos millones de fieles en el santuario de Nuestra Señora de Luján, en Argentina, durante la última misa de su visita a ese país antes de continuar su viaje apostólico hacia el Perú.

La cifra fue difundida por el Vaticano con información de las autoridades locales. Los asistentes se concentraron frente a la basílica y en las calles aledañas para participar en la celebración religiosa, que comenzó a las 10:00 a.m., hora argentina (8:00 a.m. en Perú).

Desde el martes, miles de peregrinos provenientes de diferentes regiones argentinas llegaron a Luján para acompañar al pontífice en una de las últimas actividades de su recorrido por el país.

Más de dos millones de fieles participaron en la misa del papa en Luján

La Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de Argentina, recibió a una multitud que se extendió por los alrededores del santuario.

Entre los asistentes estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado argentino Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La misa formó parte de la última jornada de actividades del pontífice en Argentina, país que visitó después de su paso por Uruguay, en el marco de su gira sudamericana del 6 al 17 de noviembre.

Papa León XIV congregó multitudes durante su visita a Argentina

La celebración en Luján se sumó a otras convocatorias multitudinarias registradas durante la visita apostólica.

El lunes 9 de noviembre, aproximadamente 2,5 millones de personas asistieron a la misa celebrada en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, según cifras de las autoridades locales difundidas por el Vaticano.

El martes 10 de noviembre, otros 650 mil fieles participaron en la misa realizada en Córdoba, mientras que cerca de un millón de personas acudieron a la vigilia juvenil celebrada esa noche en Buenos Aires, de acuerdo con las estimaciones recogidas durante la gira.

Estas concentraciones, junto con los recorridos del papamóvil, marcaron el paso de León XIV por Argentina, donde la Conferencia Episcopal había previsto una asistencia acumulada superior a los seis millones de personas en las distintas actividades.

Papa visitó la cárcel de Devoto antes de celebrar la misa

Antes de trasladarse al santuario de Luján, León XIV visitó el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, conocido como la cárcel de Devoto.

Durante su encuentro con las personas privadas de libertad, el pontífice abordó la importancia de la esperanza, la reconciliación y la posibilidad de reconstruir sus vidas.

Esta actividad estuvo incluida en el programa oficial de la Santa Sede para el miércoles 11 de noviembre, antes de la celebración religiosa en honor a Nuestra Señora de Luján.

¿A qué hora llegará el papa León XIV al Perú?

Después de la misa, el papa León XIV tiene programado trasladarse al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde la ceremonia oficial de despedida está prevista para la 1:30 p. m., hora argentina.

Según el itinerario del Vaticano, el avión papal despegará de Buenos Aires a las 2:00 p. m. (12:00 p. m. en Perú) rumbo a Lima.

Su llegada está programada para las 5:30 p. m. de este miércoles 11 de noviembre, a la Base Aérea del Callao, donde tendrá lugar la recepción oficial.

Posteriormente, León XIV participará en una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno y mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Su agenda en Perú incluye actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, antes de concluir su visita el lunes 16 de noviembre y emprender el regreso a Roma.