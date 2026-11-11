Lima intensifica los preparativos para recibir al papa León XIV con trabajos de acondicionamiento en distintos puntos de la capital. Los arreglos incluyen el montaje de escenarios y la instalación de pantallas para las actividades previstas durante su visita.

Uno de los principales encuentros se realizará el 12 de noviembre en la Plaza Mayor de Lima, donde el santo padre se reunirá con más de 12 mil invitados para abordar los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano. Asimismo, el Palacio de Gobierno prepara una ceremonia de bienvenida institucional y una visita formal a la mandataria Keiko Fujimori, programadas para el 11 de noviembre.

Otro punto importante será la cuadra 2 de la avenida Brasil, frente a la basílica María Auxiliadora, en Breña. En este lugar, el pontífice realizará un cambio de vehículo para abordar el papamóvil y continuar su recorrido por la capital. Ante su paso, los fieles de la basílica también preparan la salida de su imagen para recibirlo.

Por otro lado, el Estadio Nacional será escenario de un encuentro masivo con 52 mil jóvenes, previsto para el 12 de noviembre. El recinto deportivo continúa con los trabajos de acondicionamiento para recibir al papa León XIV y a los asistentes.

Calles cerradas en el Centro Histórico de Lima

Debido a las actividades programadas por la visita papal, la Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso el cierre vehicular de diversas vías del Centro Histórico. Las restricciones comenzaron a las 10:00 p.m. del martes 10 de noviembre y se extenderán hasta las 3:00 p.m. del jueves 12.

Entre las calles afectadas se encuentran los jirones Azángaro y Lampa, desde Áncash hasta la avenida Nicolás de Piérola; Carabaya, desde Amazonas hasta Nicolás de Piérola; y De la Unión y Camaná, desde el jirón Santa hasta dicha avenida. También figuran Cailloma, Rufino y Torrico y Chancay, en los tramos comprendidos entre Conde de Superunda y Nicolás de Piérola.

La medida también comprende los jirones Amazonas y Áncash, entre Lampa y la avenida Abancay; Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa y Puno, desde De la Unión hasta Abancay; y Apurímac, entre Carabaya y Abancay. A esta lista se suman Ocoña, Moquegua, Huancavelica, Ica, Callao y Conde de Superunda, en los sectores establecidos por la municipalidad.

De esta manera, Lima se alista para recibir al papa León XIV con una serie de actividades religiosas e institucionales que reunirán a miles de fieles. Mientras continúan los trabajos de acondicionamiento, las autoridades mantienen las restricciones vehiculares en el Centro Histórico para facilitar el desarrollo de las actividades programadas.