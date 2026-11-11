Aunque Huancayo no figura en la ruta de la visita del papa León XIV al Perú, la fe y la emoción de los fieles también se hacen sentir en la ciudad. Un figura de tamaño natural del pontífice, elaborada por un sastre que vive hace más de 20 años en la Incontrastable, se ha convertido en una oportunidad para que los huancaínos expresen su cariño y puedan llevarse un recuerdo especial de este acontecimiento.

Arte

Se trata de una escultura que recrea el rostro del pontífice mediante impresión 3D y un maniquí articulado, cuya vestimenta fue confeccionada cuidadosamente para reproducir los detalles de la indumentaria papal. La iniciativa pertenece a Miguel Ángel Buitrón Vargas, un sastre natural del Callao que radica en Huancayo desde hace más de 20 años y se especializa en la elaboración de prendas litúrgicas.

Buitrón contó que la idea nació desde la elección de Robert Prevost como cabeza de la Iglesia católica, pero decidió compartir su creación con la población ante la próxima llegada del pontífice al país.

“La sotana y el sobrepelliz fueron elaborados cuidadosamente, cuyas terminaciones y bordados han sido trabajados a mano”, explicó Buitrón Vargas.

Agregó que a través de esta representación, busca acercar simbólicamente al papa a los huancaínos que no tendrán la oportunidad de acompañarlo durante su recorrido por el Perú.