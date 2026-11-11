A pocos días de la llegada del papa León XIV a Cusco, las redes sociales se inundan de ofertas de venta de entradas para los encuentros gratuitos con el sumo pontífice en Sacsayhuamán y la plaza mayor.

Se puede encontrar ofertas desde 10 hasta 150 soles por códigos QR ‘sin asignar’, que prometen llevar al comprador a ver al papa de manera segura.

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Sin embargo, las autoridades cusqueñas ya se han pronunciado, refiriendo que esto se trata de una estafa, ya que todos los códigos fueron emitidos al portador, consignando sus nombres completos y número de DNI, que serán cotejados en los accesos a los diferentes recintos.

Es así que estos estafadores estarían negociando un mismo código QR a varias personas, las cuales no tendrían ninguna oportunidad de ingreso a Sacsayhuamán o plaza mayor, ya que sus datos no coincidirían con los consignados al QR adquirido.

Desde la Policía aún no han señalado si ya andan tras la pista de estos facinerosos, solo llamaron a no comprar estos tickets, ya que fueron emitidos de manera gratuita y su compra venta significaría incurrir en falta ante la ley.

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DATO

El papa León XIV arribará a Cusco este domingo 15 de noviembre, teniendo planeado un encuentro con la juvendud creyente de las 10:30 horas en Sacsayhuamán. Una hora después rezará el Ángeluz en la Plaza Mayor de Cusco, tras ello retornará al aeropuerto y saldrá rumbo a Pucallpa.