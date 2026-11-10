El papa León XIV bendijo este martes 10 de noviembre a miles de fieles reunidos frente al Arzobispado de Córdoba, en Argentina, durante una de las actividades de su visita apostólica al país. Desde el balcón del edificio religioso, el pontífice agradeció el recibimiento de la población y dirigió un mensaje de unidad y esperanza, especialmente a los jóvenes.

La aparición tuvo un significado histórico debido a que el líder de la Iglesia católica salió al mismo balcón desde el cual el papa Juan Pablo II saludó a los habitantes de Córdoba durante su visita de 1987, hace 39 años.

“En este día de fiesta demos gracias a Dios por el don de la fe, por el don de poder compartir así. ¡Miren cuántos han venido a las calles! Gracias por acogerme, gracias por este saludo”, expresó León XIV ante la multitud congregada en las inmediaciones del Arzobispado.

León XIV destaca la participación de los jóvenes durante su visita a Córdoba

Durante su intervención, el pontífice resaltó la presencia de los jóvenes y el entusiasmo de las personas que acudieron para recibirlo.

“Pero sobre todo demos gracias a Dios por el don de la vida, por el don de este entusiasmo, por el don de los jóvenes”, manifestó.

En ese momento, León XIV preguntó a los asistentes: “¿Dónde están los jóvenes?”, a lo que la multitud respondió al unísono: “Aquí”.

El papa aprovechó el encuentro para transmitir un mensaje sobre la importancia de la unidad y la continuidad de la vida religiosa.

“Cuando estamos unidos podemos lograr todo. Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente. Sigan viviendo su fe. Dios bendiga toda Córdoba”, expresó antes de impartir su bendición con la señal de la cruz.

Papa León XIV celebró misa multitudinaria en Córdoba

Antes de llegar al Arzobispado, León XIV presidió una misa en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), ubicadas en las afueras de Córdoba.

De acuerdo con los organizadores, alrededor de 650.000 personas asistieron a la celebración religiosa, una de las principales actividades programadas durante la visita del pontífice a la ciudad.

Tras finalizar la misa, el papa se trasladó en el papamóvil por diferentes calles de Córdoba, donde fue recibido por fieles que se congregaron a lo largo del recorrido para saludarlo.

El desplazamiento incluyó las avenidas Colón, General Paz y Vélez Sarsfield, hasta llegar a la avenida Hipólito Yrigoyen, donde se ubica el Arzobispado.

León XIV utilizó el mismo balcón desde donde saludó Juan Pablo II en 1987

La aparición del pontífice desde el balcón del Arzobispado recordó la visita de Juan Pablo II a Córdoba en 1987, cuando el entonces líder de la Iglesia católica también saludó a los fieles desde ese lugar.

Miles de personas se reunieron en los alrededores del edificio, ubicado en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Obispo Trejo.

Después de impartir la bendición, León XIV continuó su agenda con actividades dirigidas a representantes de la Iglesia local.

Papa León XIV regresará a Buenos Aires para una vigilia juvenil

Durante la tarde, el pontífice tiene previsto mantener un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas de Córdoba, como parte de las actividades pastorales organizadas para su visita.

Posteriormente, regresará a Buenos Aires, donde participará en una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La visita a Córdoba forma parte del recorrido de León XIV por Argentina, previo a su llegada al Perú, programada para el miércoles 11 de noviembre de 2026.