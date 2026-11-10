La llegada del papa León XIV a tierras peruanas es esperada por aproximadamente 850 mil ciudadanos. Por ello, el presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima, Rodolfo Ojeda, señaló que se espera un crecimiento del 20% al 40% de las pymes principalmente en las zonas donde se presente el pontífice.

Mientras que, Rogers Valencia, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señaló que tienen estimado la participación de más de 3 millones de personas en las actividades programadas, lo que generaría un impacto de S/300 millones.

Es por ello que, se proyecta un gran flujo de personas en sectores como gastronomía, transporte y artesanía; además de, los viajes turísticos en las ubicaciones donde se realizará el recorrido papal.

Se proyecta que la ciudad de Lima sea la más beneficiada porque tendría alto flujo de turistas y ciudadanos peruanos. Mientras que, Chiclayo, donde se formó el papa León XIV tendría una oportunidad especial para compartir su cultura.