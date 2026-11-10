A un día de la llegada del papa León XIV al Perú, prevista para este miércoles 11 de noviembre, continúan los preparativos en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María, donde el sumo pontífice se hospedará durante su permanencia en Lima.

La residencia diplomática de la Santa Sede se encuentra en la cuadra 6 de la avenida Salaverry y será uno de los principales puntos de concentración de las actividades relacionadas con la visita apostólica del pontífice al país, programada hasta el lunes 16 de noviembre.

En los exteriores del inmueble se realizan trabajos de acondicionamiento, instalación de estrados y preparativos de seguridad para recibir al papa.

¿Dónde dormirá el papa León XIV durante su visita a Lima?

El papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica del Perú, que funciona como representación diplomática del Vaticano y residencia del nuncio apostólico ante el Estado peruano.

El inmueble está situado en la avenida Salaverry, en Jesús María, y será utilizado para el descanso del pontífice entre sus actividades oficiales y religiosas en Lima.

Según el programa difundido por la Santa Sede, el jueves 12 de noviembre León XIV participará en una cena con los obispos del Perú en la Nunciatura Apostólica, antes de continuar su viaje hacia Chiclayo durante la mañana del viernes 13.

¿Qué espacios estarán cerrados cerca del alojamiento del papa?

La Municipalidad de Jesús María anunció restricciones temporales en cuatro espacios públicos próximos a la Nunciatura Apostólica, a solicitud del Arzobispado de Lima.

La medida comprende el Monumento de la Paz, el Parque de la Paloma, el Parque de la Dignidad del Pensionista y la berma central de la avenida Salaverry, frente a la sede diplomática.

Estas áreas permanecerán restringidas hasta el 16 de noviembre de 2026, para permitir la instalación de estructuras y garantizar las condiciones de seguridad durante las actividades previstas.

Las autoridades precisaron que las restricciones de tránsito vehicular en las inmediaciones podrían aplicarse progresivamente. Por el momento, el cierre de los espacios públicos no implica la clausura total de todas las calles cercanas.

Nunciatura Apostólica también fue escenario de la presentación del papamóvil

Como parte de los preparativos, las autoridades eclesiásticas presentaron en la Nunciatura Apostólica uno de los vehículos especialmente acondicionados para transportar al papa León XIV durante sus recorridos.

Se trata de una camioneta Chevrolet Colorado de color blanco, adaptada con una estructura transparente, una plataforma y un asiento especial que permitirán al pontífice saludar a los fieles.

Las unidades fueron acondicionadas siguiendo los requerimientos establecidos para la visita. Uno de los papamóviles será utilizado en Lima, mientras que otro será trasladado a Chiclayo.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?

De acuerdo con el itinerario oficial del Vaticano, León XIV llegará el miércoles 11 de noviembre, a las 5:30 p.m., a la Base Aérea del Callao, donde se realizará la recepción oficial.

Posteriormente, el pontífice participará en una ceremonia en Palacio de Gobierno y en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Durante su visita al Perú, que concluirá el lunes 16 de noviembre, también desarrollará actividades religiosas y encuentros con fieles en Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Santa Cruz de Succhabamba.