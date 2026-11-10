Este domingo 15 de noviembre, el papa León XIV, líder de la Iglesia Católica a nivel mundial, llegará a Cusco, donde sostendrá dos encuentros con la feligresía local.

La primera ceremonia se registrará en la explanada del antiguo templo inca de Sacsayhuamán, la segunda en plena Plaza Mayor de Cusco; es en este último lugar que se llevó a cabo una verificación del personal médico que asegurará la visita del sumo pontífice.

Es así que la mañana del último martes, una veintena de ambulancias llegó hasta la plaza mayor de la Ciudad Imperial a fin de establecer su participación este domingo, y los puntos donde serán ubicadas estas unidades.

Vehículos de diferentes hospitales, clínicas y otros, llegaron trasladando personal médico y asistencial, que se reunió para ultimar detalles sobre la cobertura médica y de auxilio, frente a cualquier emergencia que se registre el domingo.

En la plaza mayor se establecería un puesto de comando unificado y hasta un hospital móvil. Recordemos que hasta este sitio llegarán más de 35 mil creyentes y turistas el próximo domingo.

DATO:

- El papa León XIV arribará a Cusco este domingo 15 de noviembre, teniendo planeado un encuentro con la juvendud creyente de las 10:30 horas en Sacsayhuamán. Una hora después rezará el Ángeluz en la Plaza Mayor de Cusco, tras ello retornará al aeropuerto y saldrá rumbo a Pucallpa.